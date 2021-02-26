Berfu Yenenler paylaştı: Ortak noktalarımız canını sıkıyormuş!

Oyuncu Eser Yenenler (36) ile Berfu Yıldız (26), 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de aynı sene ekim ayında kucaklarına almıştı. Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olacağını duyuran ve oğluna 'Mete' ismini vereceğini söyleyen Berfu Yenenler, hamileliğinde 35. haftaya girdi.

Oğulları Mete'yi kucaklarına almak için gün sayan Yenenler çifti, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Gün geçtikçe büyüyen göbeklerinin üzerine kase koyan ikili, birlikte bisküvi yedikleri anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Eşinin kilo almasına göndermede bulunan Berfu Yenenler, esprili paylaşımına, "Ortak noktalarımız canını sıkıyormuş!" notunu düştü. Yenenler'in gönderisi, 86 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

