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Bergen’in katilinden canlı yayında kan donduran sözler: Sen hak ettin, seni öldüreceğim

29.09.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Bergen’e önce yüzüne kezzap atarak bir gözünü kaybetmesine sebep olan, ardından da şarkıcıyı öldüren Halis Serbest, katıldığı bir televizyon programında söylediği sözlerle kan dondurdu. Daha önce yaptığı bir açıklamada çekilecek Bergen filmine karşı olduğunu söyleyen Halis Serbest, canlı yayında şarkıcıyı nasıl öldürdüğüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bergen’in katilinden canlı yayında kan donduran sözler: Sen hak ettin, seni öldüreceğim

Acıların Kadını lakaplı şarkıcı Bergen’in katili, eski kocası Halis Serbest bir kez daha dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kanal D’de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Serbest, 1989 yılında öldürdüğü Bergen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Serbest, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim" diyerek, ünlü şarkıcıyı neden öldürdüğüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serbest ayrıca 'Her dediği oluyordu, daha ne istersin?' şeklinde de konuştu.

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"ANNESİNİN ÖLMEYİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Bergen’in katili "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim” yanıtını verdi ve "Kadın cinayetlerine kesinlikle karşıyım. Bir bayan, eşine ’Ben anlaşamadım, boşanacağım’ diyor. Anlaşamamışlar, olabilir. Yolun açık olsun" ifadelerini kullandı.

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Serbest, Bergen'in annesini öldürmek istediğini de şu sözlerle anlattı:

"Annesi 'ölümden korkmuyorum' diyordu. İlk ona sıktım. Öldü sandım. Ölmese ben onu sağ bırakır mıydım? Annesinin ölmeyişine çok üzüldüm."

"KİMSE BERGEN FİLMİNİ ÇEKEMEZ"

Halis Serbest, geçtiğimiz aylarda bir çıkış daha yaparak henüz hazırlık aşamasında olan Bergen filmine karşı olduğunu dile getirmişti. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ile Erdal Beşikçioğlu’nun paylaşacağı Bergen filmine dair konuşan Serbest, “Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez” diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Bergen
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