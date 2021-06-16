MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergen kim olacak? Gökçe Bahadır, Bergen filminde mi oynayacak? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Bergen kim olacak? Gökçe Bahadır, Bergen filminde mi oynayacak? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

16.06.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Acıların Kadını" lakaplı ünlü arabesk şarkıcısı Bergen'in hayatını anlatan "Bergen" filminin ne zaman çıkacağı ve Bergen karakterini kimin canlandıracağı merak ediliyor. Bergen karakterine hayat vermesi için ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın filmde rol alacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Bahadır, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Bergen kim olacak? Gökçe Bahadır, Bergen filminde mi oynayacak? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Türk arabesk-fantezi sanatçısı Bergen'in hayatının anlatıldığı "Bergen" filminin ne zaman çıkacağı merak konusu. Geçen yıl orkestra ekibi tarafından, koronavirüs nedeniyle çekimlerin ertelendiği açıklanmış ve 2021 sonlarına doğru tarih verilmişti. Söz konusu filmde "Bergen" karakterine hayat vermesi için ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'a teklif gittiği konuşulmaya başlanmıştı.

SERENAY SARIKAYA, BERGEN'İ CANLANDIRMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Bergen karakterine hayat vermesi için ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anlaşılmıştı. 1.5 yıldır Bergen rolü üzerinde çalışmalar yaptığı söyleyen Sarıkaya, bu rol için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Ancak ilerleyen vakitlerde Sarıkaya'nın, koronavirüsün neden olduğu çekim tarihlerinin değişmesi nedeniyle Bergen'i canlandırmaktan vazgeçtiği öğrenilmişti.

GÖKÇE BAHADIR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Bergen filminin ne zaman çekileceği konuşulurken diğer taraftan da, Sarıkaya'nın rolden vazgeçmesinin ardından "Bergen" karakterine ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın hayat vereceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun ardından gazetecilere açıklama yapan Bahadır, kendisine yöneltilen Bergen karakterini canlandırıp canlandırmayacağına ilişkin sorulara, öyle bir teklif almadığı şeklinde yanıt verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bahadır, Bergen'i canlandırmak için teklif almadığını belirterek Demet Evgar ile anlaşıldığını söyledi. Bergen karakterini Demet Evgar'ın canlandırması bekleniyor.

Bergen kim olacak? Gökçe Bahadır, Bergen filminde mi oynayacak? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

9 Kasım 1981 İstanbul doğumlu Gökçe Bahadır 39 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Törpü" karakteri ile tanınmış, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Leyla" karakteri ile ün kazanmıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, fim ve tiyatro yapımında rol alan Bahadır aynı zamanda birden fazla ödülün sahibi olmuştur.

FİLMLERİ

2009 Alvin ve Sincaplar 2 Brittany Seslendirme
2011 Dedemin İnsanları Nurdan Yardımcı Oyuncu
2012 Çember Kısa Film Başrol oyuncusu
2015 Bana Masal Anlatma Neriman Konuk Oyuncu
2016 Aşk Uykusu Yonca Başrol oyuncusu
2020 Kendi Yolumda Zeynep Başrol oyuncusu

DİZİLERİ

2001 Tatlı Hayat/ Fulden /Yardımcı oyuncu
2002 Beşik Kertmesi / Bölüm oyuncusu
2003 Mühürlü Güller/ Okşan /Bölüm/Oyuncusu
2003-2005 Hayat Bilgisi /Törpü Yeliz /Yardımcı oyuncu
2004 Yol Palas Cinayeti /TV filmi
2005 /Yine de Aşığım
2006-2010 /Yaprak Dökümü /Leyla Tekin /Başrol Oyuncusu
2009 /Hırçın Kız Kadife /Kadife /TV Filmi
2011/ Sensiz Olmaz /Begüm /Yardımcı oyuncu
2012 /5'er Beşer Azize /Bölüm oyuncusu
2012-2013 /Kayıp Şehir/ Aysel /Başrol oyuncusu
2013-2015/ Aramızda Kalsın/ Yadigâr /Başrol oyuncusu
2015-2016 /Hatırla Gönül /Gönül Çelik /Başrol oyuncusu
2017/ Adı Efsane /Bahar Öğretmen/ Başrol oyuncusu
2017-2018/ Ufak Tefek Cinayetler /Oya Toksöz /Başrol oyuncusu
2020 /Menajerimi Ara /Kendisi /Konuk oyuncu

TİYATRO

2014-2015 /Kuru Sıkı /Başrol Oyuncusu
2017 /Broadway'den İstanbul'a Müzikaller / Başrol Oyuncusu
2019- İzmir'in Kızları / Başrol oyuncusu

ÖDÜLLERİ

2012 /Bilkent Üniversitesi/ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ Dedemin İnsanları
2013/ 12.magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) /Yılın Kadın Dizi Oyuncusu/ Kayıp Şehir
2013 /Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi/ En İyi Kadın Oyuncu/ Aramızda Kalsın
2014/ Ayaklı Gazete En İyi Komedi Dizisi /Yardımcı Kadın Oyuncu/ Aramızda Kalsın
2018 /Best of Kültür 2018 Ödül Töreni/ En İyi Kadın Oyuncu /Ufak Tefek Cinayetler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ünlü isme seks kasedi şoku! Ünlü isme seks kasedi şoku!
Anahtar Kelimeler:
Bergen Gökçe Bahadır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Cinsel istismar sonrası evde doğuma zorlanmıştı! Ceza yağdı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Profesör, genç avukata dehşeti yaşattı! Taciz, tehdit, şantaj...

Profesör, genç avukata dehşeti yaşattı! Taciz, tehdit, şantaj...

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.