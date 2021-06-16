Bergen kim olacak? Gökçe Bahadır, Bergen filminde mi oynayacak? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Türk arabesk-fantezi sanatçısı Bergen'in hayatının anlatıldığı "Bergen" filminin ne zaman çıkacağı merak konusu. Geçen yıl orkestra ekibi tarafından, koronavirüs nedeniyle çekimlerin ertelendiği açıklanmış ve 2021 sonlarına doğru tarih verilmişti. Söz konusu filmde "Bergen" karakterine hayat vermesi için ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'a teklif gittiği konuşulmaya başlanmıştı.
Bergen karakterine hayat vermesi için ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anlaşılmıştı. 1.5 yıldır Bergen rolü üzerinde çalışmalar yaptığı söyleyen Sarıkaya, bu rol için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Ancak ilerleyen vakitlerde Sarıkaya'nın, koronavirüsün neden olduğu çekim tarihlerinin değişmesi nedeniyle Bergen'i canlandırmaktan vazgeçtiği öğrenilmişti.
Bergen filminin ne zaman çekileceği konuşulurken diğer taraftan da, Sarıkaya'nın rolden vazgeçmesinin ardından "Bergen" karakterine ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın hayat vereceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun ardından gazetecilere açıklama yapan Bahadır, kendisine yöneltilen Bergen karakterini canlandırıp canlandırmayacağına ilişkin sorulara, öyle bir teklif almadığı şeklinde yanıt verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bahadır, Bergen'i canlandırmak için teklif almadığını belirterek Demet Evgar ile anlaşıldığını söyledi. Bergen karakterini Demet Evgar'ın canlandırması bekleniyor.
9 Kasım 1981 İstanbul doğumlu Gökçe Bahadır 39 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Törpü" karakteri ile tanınmış, Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Leyla" karakteri ile ün kazanmıştır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi, fim ve tiyatro yapımında rol alan Bahadır aynı zamanda birden fazla ödülün sahibi olmuştur.
FİLMLERİ
2009 Alvin ve Sincaplar 2 Brittany Seslendirme
2011 Dedemin İnsanları Nurdan Yardımcı Oyuncu
2012 Çember Kısa Film Başrol oyuncusu
2015 Bana Masal Anlatma Neriman Konuk Oyuncu
2016 Aşk Uykusu Yonca Başrol oyuncusu
2020 Kendi Yolumda Zeynep Başrol oyuncusu
DİZİLERİ
2001 Tatlı Hayat/ Fulden /Yardımcı oyuncu
2002 Beşik Kertmesi / Bölüm oyuncusu
2003 Mühürlü Güller/ Okşan /Bölüm/Oyuncusu
2003-2005 Hayat Bilgisi /Törpü Yeliz /Yardımcı oyuncu
2004 Yol Palas Cinayeti /TV filmi
2005 /Yine de Aşığım
2006-2010 /Yaprak Dökümü /Leyla Tekin /Başrol Oyuncusu
2009 /Hırçın Kız Kadife /Kadife /TV Filmi
2011/ Sensiz Olmaz /Begüm /Yardımcı oyuncu
2012 /5'er Beşer Azize /Bölüm oyuncusu
2012-2013 /Kayıp Şehir/ Aysel /Başrol oyuncusu
2013-2015/ Aramızda Kalsın/ Yadigâr /Başrol oyuncusu
2015-2016 /Hatırla Gönül /Gönül Çelik /Başrol oyuncusu
2017/ Adı Efsane /Bahar Öğretmen/ Başrol oyuncusu
2017-2018/ Ufak Tefek Cinayetler /Oya Toksöz /Başrol oyuncusu
2020 /Menajerimi Ara /Kendisi /Konuk oyuncu
TİYATRO
2014-2015 /Kuru Sıkı /Başrol Oyuncusu
2017 /Broadway'den İstanbul'a Müzikaller / Başrol Oyuncusu
2019- İzmir'in Kızları / Başrol oyuncusu
ÖDÜLLERİ
2012 /Bilkent Üniversitesi/ En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu/ Dedemin İnsanları
2013/ 12.magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) /Yılın Kadın Dizi Oyuncusu/ Kayıp Şehir
2013 /Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi/ En İyi Kadın Oyuncu/ Aramızda Kalsın
2014/ Ayaklı Gazete En İyi Komedi Dizisi /Yardımcı Kadın Oyuncu/ Aramızda Kalsın
2018 /Best of Kültür 2018 Ödül Töreni/ En İyi Kadın Oyuncu /Ufak Tefek Cinayetler
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