Bergen kim olacak? Gökçe Bahadır, Bergen filminde mi oynayacak? Ünlü oyuncudan flaş açıklama!

Türk arabesk-fantezi sanatçısı Bergen'in hayatının anlatıldığı "Bergen" filminin ne zaman çıkacağı merak konusu. Geçen yıl orkestra ekibi tarafından, koronavirüs nedeniyle çekimlerin ertelendiği açıklanmış ve 2021 sonlarına doğru tarih verilmişti. Söz konusu filmde "Bergen" karakterine hayat vermesi için ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'a teklif gittiği konuşulmaya başlanmıştı.

SERENAY SARIKAYA, BERGEN'İ CANLANDIRMAKTAN VAZGEÇMİŞTİ

Bergen karakterine hayat vermesi için ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile anlaşılmıştı. 1.5 yıldır Bergen rolü üzerinde çalışmalar yaptığı söyleyen Sarıkaya, bu rol için oldukça heyecanlı olduğunu dile getirmişti. Ancak ilerleyen vakitlerde Sarıkaya'nın, koronavirüsün neden olduğu çekim tarihlerinin değişmesi nedeniyle Bergen'i canlandırmaktan vazgeçtiği öğrenilmişti.

GÖKÇE BAHADIR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Bergen filminin ne zaman çekileceği konuşulurken diğer taraftan da, Sarıkaya'nın rolden vazgeçmesinin ardından "Bergen" karakterine ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın hayat vereceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bunun ardından gazetecilere açıklama yapan Bahadır, kendisine yöneltilen Bergen karakterini canlandırıp canlandırmayacağına ilişkin sorulara, öyle bir teklif almadığı şeklinde yanıt verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bahadır, Bergen'i canlandırmak için teklif almadığını belirterek Demet Evgar ile anlaşıldığını söyledi. Bergen karakterini Demet Evgar'ın canlandırması bekleniyor.