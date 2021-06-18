Bergüzar Korel: Burnum eski haline dönecek mi?

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, 3. kez çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kız bebek dünyaya getireceğini açıklayan Korel, bu kez takipçilerine, "Burnum eski haline dönecek mi? Hayır, çünkü bir masraf daha eklendi o zaman. O yüzden soruyorum..." şeklinde esprili bir soru yöneltti.
Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri şu sözlerle anlattı:
Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı? Dürüstlük levelları (seviye) git gide artış gösterdi.
Kişileri yazmayacağım. Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz.
Ve benim tüm bunlara, 'Değil mi, çok çirkinleştim. Ay, haydi inşallah' diye karşılık vermem ve kendinden çok emin bilgin bir tavır ile 'Tabi tabi, kesin ya. Bu kadar çirkin değildin eskiden' deyip, bilime karşı duruşumuz...
Bir de Çin takvimi sorunsalımız vardı, onu ayrı anlatacağım. Bu arada kız annelerine soruyorum; burnum eski haline dönecek mi? Hayır, çünkü bir masraf daha eklendi o zaman. O yüzden soruyorum...
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