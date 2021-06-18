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Bergüzar Korel: Burnum eski haline dönecek mi?

18.06.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şu sıralar üçüncü bebeğini beklemenin heyecanını yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaşadığı değişimleri anlattı.

Bergüzar Korel: Burnum eski haline dönecek mi?

Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti, 3. kez çocuk heyecanı yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kız bebek dünyaya getireceğini açıklayan Korel, bu kez takipçilerine, "Burnum eski haline dönecek mi? Hayır, çünkü bir masraf daha eklendi o zaman. O yüzden soruyorum..." şeklinde esprili bir soru yöneltti.

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"BURNUM ESKİ HALİNE DÖNECEK Mİ?"

Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri şu sözlerle anlattı:

Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı? Dürüstlük levelları (seviye) git gide artış gösterdi.

Kişileri yazmayacağım. Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz.

  • 'Kanka kesin kız bu.'
  • 'Niye öyle dedin, çirkinleştim değil mi?'
  • 'Yok, tam öyle değil de yüzünde böyle yana doğru hafif bir genişleme var.'
  • 'Oğlum, bu sefer kesin kız. Yüzün bir değişti, bir garip oldu.'
  • 'Aşkım bu kız, çok çirkinleştin. Ali'de de Han'da da böyle çirkin değildin.'
  • 'Bergüz burnun patlıcan gibi oldu kanka, bir de popon da kocaman. Ali ve Han'da bir karnın vardı. Yok, yok... Kesin kız!'

Ve benim tüm bunlara, 'Değil mi, çok çirkinleştim. Ay, haydi inşallah' diye karşılık vermem ve kendinden çok emin bilgin bir tavır ile 'Tabi tabi, kesin ya. Bu kadar çirkin değildin eskiden' deyip, bilime karşı duruşumuz...

Bir de Çin takvimi sorunsalımız vardı, onu ayrı anlatacağım. Bu arada kız annelerine soruyorum; burnum eski haline dönecek mi? Hayır, çünkü bir masraf daha eklendi o zaman. O yüzden soruyorum...

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Bergüzar Korel Instagram
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