Bergüzar Korel'den duygusal paylaşım

Oyuncu Bergüzar Korel, 2006 senesinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Korel, şimdiki eşi Halit Ergenç'in de bulunduğu fotoğrafa duygusal bir not düştü:

'Sene 2006. Daha Binbir Gece yok. Kurtlar Vadisi Irak gösterimde. Bir kız var Arap mı o? Yok ya Türkmüş. Tanju Korel'in kızıymış hatta. Ama adı bir değişik. Bengüzel? Benkuzar? Belgüzel? Halit Aliye'de Sinan o vakitler. Ülkeyi sallamaya başlamış özellikle hastane sahneleriyle. Levent Yüksel konserindeyiz. 13 yıl... Anıları biriktirmeye çok başlamışız. Ne güzel.'

