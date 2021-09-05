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Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın odasında 'mekandayım gel' pozu!

05.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergüzar Korel oğlu Han'ın odasından karnı burnunda poz verdi ve 'mekandayım gel' dedi!.

Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın odasında 'mekandayım gel' pozu!

Bergüzar üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın odasında 'mekandayım gel' pozu geldi, ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

7.7 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, oğlu Han'ın odasından paylaştığı bu karnı burnunda pozu ile adından söz ettirdi.

Ekran Alıntısı

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, hamileliğinde 30. haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi ile kamera karşısına geçen Korel, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" şeklinde konuştu.

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Bergüzar Korel
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