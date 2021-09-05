Bergüzar üçüncü bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Bergüzar Korel'den oğlu Han'ın odasında 'mekandayım gel' pozu geldi, ünlü oyuncu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

7.7 aylık hamile olan oyuncu Bergüzar Korel, oğlu Han'ın odasından paylaştığı bu karnı burnunda pozu ile adından söz ettirdi.

Üçüncü kez anne olmak için gün sayan oyuncu Bergüzar Korel, hamileliğinde 30. haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan eşi ile kamera karşısına geçen Korel, "Yine, yeniden; 30 haftayı devirdik be ortak!" şeklinde konuştu.

