Bergüzar Korel'den sosyal medyada Mimar Sinan tepkisi

Bergüzar Korel, 32 yıldır Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi'nde hizmet veren 136 yıllık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın tahliyesini istenmesine yönelik yapılan açıklamayı “Okulumuza dokunmayın” mesajıyla paylaştı:

"6 yaşından 25 yaşına kadar ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, ülkemiz ve üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltılması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa’nın 42’inci Maddesi’ni ihlal etmiş olurlar.

Üniversitemizin tüm kademelerinde görev yapan yöneticilerin ve öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizden ve onların geleceklerinden sorumlu olduğu ve bu hususta geri adım atmanın asla söz konusu olamayacağı açık ve nettir.

Üniversitemiz Senatosu’nun İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda 26 Haziran 2018 Salı günü saat 12’de yapacağı toplantının ardından, tüm öğrenci ve öğretim üyelerimize konu ve gelişmeler hakkında, üniversitemiz İstanbul Devlet Konservatuvarı Yerleşkesi’nde bilgi verilecektir."

