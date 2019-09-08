Bergüzar Korel dükkanı kapattı!

2015 y\u0131l\u0131nda Cihangir\u2019de hizmete giren Not Just Coffee adl\u0131 mekan, kepenkleri indirdi. \u0130kinci \u00e7ocu\u011funa hamile olan \u00fcnl\u00fc oyuncu \u015fimdilerde yaln\u0131zca ailesine odaklanm\u0131\u015f durumda.\n\nBerg\u00fczar Korel, \u201cHayalimdi\u201d diyerek a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 kahve d\u00fckkan\u0131n\u0131 kapatt\u0131.\n\nFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduSurvivor'a bomba isim! 2020'ye damga vuracak H\u00fclya Ko\u00e7yi\u011fit'e a\u00e7\u0131klad\u0131: Evlili\u011fi denedim olmad\u0131!
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