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Bergüzar Korel dükkanı kapattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 13:13 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel, 'Hayalimdi' diyerek açtığı kahve dükkanını kapattı.

Bergüzar Korel dükkanı kapattı!

2015 yılında Cihangir’de hizmete giren Not Just Coffee adlı mekan, kepenkleri indirdi. İkinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu şimdilerde yalnızca ailesine odaklanmış durumda.

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Bergüzar Korel, “Hayalimdi” diyerek açtığı kahve dükkanını kapattı.

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Bergüzar Korel kafesi

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