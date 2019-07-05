Bergüzar Korel: Gördüğünüz yerde şerrimden korkun

Bir süre ekranlara mola veren ve tiyatro sahnesinde olmayı tercih eden Bergüzar Korel sosyal medyada aktif olan ünlülerden biri.

Başarılı ancak yorucu geçen bir sezon sonrasında tatil için Alaçatı’ya giden Bergüzar Korel, hava almak için çıktığı bir gezide gördüklerini takipçileriyle paylaştı.

Çocuk parkı yanında bulunan çöpleri ve boş şişeleri ve kapları paylaşan Korel, aynı zamanda geceden kalan içki kutularını da görüntüye alarak çocuk parkı yanında yapılanları eleştirdi.

Görüntüleri ‘Ayıp be’ notuyla paylaşan Korel aynı zamanda “gerçekten çevreye böyle hoyrat davranan insanlar, beni gördüğünüz yerde şerrimden korkun” notuyla uyardı.

