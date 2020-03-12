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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten örnek davranış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:55 | Son Güncelleme

İkinci çocuklarını kucaklarına alan Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifti hediye istemedi. Yakın dostlarından hediye yerine hayır kurumlarına bağış yapmalarını rica ettiler.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'ten örnek davranış!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Yardımseverliği ile bilinen çift, yakın dostlarından bebek için hediye istemedi. Kendilerine hediye alacak olan dostlarını hayır kurumlarına yönlendirdiler. Yakın dostları da hayır kurumlarına bağış yaparak çiftin isteğini geri çevirmedi.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç fanlarıda duruma sessiz kalmadı. Fan grupları toplanarak ünlü çiftin yeni bebeği için Afrika’da, su kuyusu olmayan bir köyde su kuyusu açtırmak için kampanya başlattılar. Açılan su kuyusu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftine fanlarından doğum hediyesi olacak. Kampanya için şimdiden rekor sayıda bağış toplanırken, kuyu için işlemler önümüzdeki haftalarda başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel, halit ergenç,

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