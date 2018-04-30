MAGAZİN

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yeniden aynı projede mi buluşuyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 21:38 | Son Güncelleme

Üç yıl önce atv ekranlarında yayınlanan ‘Karadayı’ dizisiyle gönülleri fetheden Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yeniden bir araya geliyor.

Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yeniden aynı projede mi buluşuyor?

ATV’nin efsane dizisi ‘’Karadayı’nın oyuncuları Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aradan sonra sinema filmi için bir araya geliyor. Karadayı’ daki performanslarıyla övgüleri toplayan ikilinin geçtiğimiz günlerde sinema film’i için yapımcılar tarafından kapıları çalındı.

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3 yıl sonra birlikte kamera karşısına geçme fikrine sıcak bakan Bergüzar Korel ile Kenan İmirzalıoğlu yapımcıyla prensipte anlaştığı öğrenildi. Dizi ve sinema filmi dahil yer aldığı son projelerde yüzü bir türlü gülmeyen Kenan İmirzalıoğlu'nun yapımcıya, “Bergüzar ile enerjimiz yıllar önce tutmuştu. Tanımadığım bir oyuncuyla yola çıkıp risk almak yerine Bergüzar benim için en doğru partner” dediği de konuşulanlar arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel kenan imirzalıoğlu

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