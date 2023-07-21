Bergüzar Korel'in babası bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın ünlü ismini görenler çok şaşırdı

Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Bergüzar Korel sık sık sosyal medyadaki yorumlarıyla gündem oluyor. Birçok başarılı dizi ve filmde rol alan Korel’in annesi ve babasının kim olduğunu görenler çok şaşırıyor.

Şimdilerde 40 yaşında olan Bergüzar Korel ilk olarak Binbir Gece dizisi ile ün kazanmıştı. Vatanım Sensin, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerde de rol alan ünlü ismin annesi Hülya Darcan babası ise Tanju Korel’dir.

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan Tanju Korel 1966 yılında 'Perde' dergisinin düzenlediği yarışmaya katılarak birinciliği aktör Murat Soydan ile paylaştı.

Sinema perdesine Eşkiya ile merhaba diyen ünlü isim sinema dışında dizi filmlerde de rol aldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Hülya Darcan ile 1974'te evlenen Tanju Korel'in iki kızı var.

Bergüzar Korel'in annesi olan ve Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan usta oyuncu Hülya Darcan ise Bir Zamanlar Çukurova, Şeref Sözü, Diriliş Ertuğrul gibi ünlü dizilerin kadrosunda da yer aldı.



