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Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

23.11.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki güzel oyuncu Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel de tıpkı kardeşi Bergüzar Korel kadar güzel. Yıllar önce ABD'ye taşınan Zeynep Korel, ailesiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle magazin gündemini meşgul etmişti.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu Bergüzar Korel'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Zeynep Korel'i gören, 'Güzellik genetik' demekten kendini alamıyor.

1982 yılında İstanbul'da doğan Bergüzar Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan Bergüzar Korel, 1998 yılında yer aldığı Kırık Hayatlar dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

Ardından Cemalim, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Irak gibi sayısız projede rol aldı.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

2009 yılında Binbir Gece dizisindeki partneri Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 3 çocuk annesi.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel ise Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm Otelcilik okudu.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

Teksas'ta Tasarım alanında eğitim alan Zeynep Korel, çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı ve kendi tasarladığı çantaları sattı.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Zeynep Korel, hayatının yolunda gitmediğini ve ailesinin kendisine destek olmadığını anlatmış, oturduğu sitede evlere gündeliğe gittiğini öne sürmüştü. Babası olsaydı bu durumda olmayacağını belirten Zeynep Korel, geçinebilmek için köpek gezdirdiğini anlatarak, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

Aile içi gerilimin ardından Bergüzar Korel ve Zeynep Korel'in barışma haberi gelmiş, Bergüzar Korel yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirmişti.

Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
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