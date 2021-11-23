Bergüzar Korel'in kız kardeşi Zeynep Korel'e bakın! Gören aynı şeyi söylüyor

Üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu Bergüzar Korel'in gözlerden uzak yaşayan kız kardeşi Zeynep Korel'i gören, 'Güzellik genetik' demekten kendini alamıyor.

1982 yılında İstanbul'da doğan Bergüzar Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcan çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alan Bergüzar Korel, 1998 yılında yer aldığı Kırık Hayatlar dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Ardından Cemalim, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Karadayı, Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Irak gibi sayısız projede rol aldı.

2009 yılında Binbir Gece dizisindeki partneri Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel, 3 çocuk annesi.

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel ise Boğaziçi Üniversitesi'nde Turizm Otelcilik okudu.

Teksas'ta Tasarım alanında eğitim alan Zeynep Korel, çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı ve kendi tasarladığı çantaları sattı.

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Zeynep Korel, hayatının yolunda gitmediğini ve ailesinin kendisine destek olmadığını anlatmış, oturduğu sitede evlere gündeliğe gittiğini öne sürmüştü. Babası olsaydı bu durumda olmayacağını belirten Zeynep Korel, geçinebilmek için köpek gezdirdiğini anlatarak, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aile içi gerilimin ardından Bergüzar Korel ve Zeynep Korel'in barışma haberi gelmiş, Bergüzar Korel yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirmişti.





