Bergüzar Korel Narin'in tabutundaki o detayı görünce çıldırdı: Bu iğrenç zihniyete...

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada itirafta bulunan bir şüpheli, Narin’in aynı zamanda muhtar olan amcasını suçladı.

İtirafçı, “Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım.” dedi.

İtiraflar gündemdeyken Narin toprağa verildi. Cenazede tabutun üzerindeki gelinlik sosyal medyada bir kısmın tepkisini çekti.

Bergüzar Korel de cenazeden gelen fotoğrafları görünce kendini tutamadı ve isyan etti.

Korel paylaşımında "Neden okul önlüğü ya da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak zaten karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi! Buradan bunları yazmak hiçbir şeyi değiştirmiyor" dedi.