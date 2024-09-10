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  4. Bergüzar Korel Narin'in tabutundaki o detayı görünce çıldırdı: Bu iğrenç zihniyete...

Bergüzar Korel Narin'in tabutundaki o detayı görünce çıldırdı: Bu iğrenç zihniyete...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.09.2024 07:25
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Günlerce arandıktan sonra dere yatağında bulunan Narin'in cenazesi geçtiğimiz gün gerçekleşti. Küçük Narin'in tabutunda yer alan gelinlik ise tepkilere yol açtı. Bergüzar Korel'den de Narin tepkisi geldi.

Bergüzar Korel Narin'in tabutundaki o detayı görünce çıldırdı: Bu iğrenç zihniyete...

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada itirafta bulunan bir şüpheli, Narin’in aynı zamanda muhtar olan amcasını suçladı.

İtirafçı, “Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım.” dedi.

İtiraflar gündemdeyken Narin toprağa verildi. Cenazede tabutun üzerindeki gelinlik sosyal medyada bir kısmın tepkisini çekti.

Bergüzar Korel de cenazeden gelen fotoğrafları görünce kendini tutamadı ve isyan etti.

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Korel paylaşımında "Neden okul önlüğü ya da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak zaten karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi! Buradan bunları yazmak hiçbir şeyi değiştirmiyor" dedi.

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