Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu Not Just Coffee’de görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı “Başka İhtimal” filminin çekimleri nedeniyle bu yaz tatile çıkamadığını belirtti.

Korel, “Çekimler ağustos ortasında bitecek. Engin’le de iyi uyum sağladık. Tatile çıkamasam da keyfim yerinde” diye konuştu.

Eşi Halit Ergenç’le rol aldığı “Vatanım Sensin”den sonra dizi maratonuna ara verme kararı alan Bergüzar Korel, bu kararından dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi: “Bir süre dizi setlerinden uzak kalacağız. Bu kararımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok.”

