MAGAZİN

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Bir süredir aynı dizilerde gördüğümüz Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti kararını verdi! Çift bir süre aynı dizide rol almayı düşünmüyor

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç kararını verdi!

Bergüzar Korel, önceki gün Cihangir’de sahibi olduğu Not Just Coffee’de görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı “Başka İhtimal” filminin çekimleri nedeniyle bu yaz tatile çıkamadığını belirtti.

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Korel, “Çekimler ağustos ortasında bitecek. Engin’le de iyi uyum sağladık. Tatile çıkamasam da keyfim yerinde” diye konuştu.

Eşi Halit Ergenç’le rol aldığı “Vatanım Sensin”den sonra dizi maratonuna ara verme kararı alan Bergüzar Korel, bu kararından dönmeyi düşünmediğini de sözlerine ekledi: “Bir süre dizi setlerinden uzak kalacağız. Bu kararımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok.”

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Anahtar Kelimeler:
halit ergenç Bergüzar Korel

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