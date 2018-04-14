Beril Başaran kızının mezarına gitti: Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti!

Öte yandan; uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan 14 Nisan'da yani bugün bir araya gelecek.

Sabahın erken saatlerinde kızının kabrine gelen anne Beril Başaran, kızı için dualar etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Türk özel jeti İran'da düşmüştü. Düşen jette işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, hangarın önünde park halinde bulunan özel jetin ön bölümünde de yine Mina yazıyor.

Hüseyin Başaran ve kızı Mina Başaran

Bir babanın, belkide bu hayatta yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı Hüseyin Başaran. Kızının cenazesinde yaşadığı acı objektiflere böyle yansımıştı...