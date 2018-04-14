Beril Başaran kızının mezarına gitti: Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti!

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelen Türk özel jeti İran'da düşmüştü. Düşen jette işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı ile 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.
Mina Başaran hayatını kaybetmeseydi bugün Çırağan Sarayı'nda 500 kişinin katılacağı düğünle hayatını Murat Gezer'le birleştirecekti.
KIZININ DÜĞÜN GÜNÜNDE MEZARINI ZİYARET ETTİ
Mina Başaran'ın düğün gününde annesi Beril Başaran, kızının mezarını ziyaret etti.
Sabahın erken saatlerinde kızının kabrine gelen anne Beril Başaran, kızı için dualar etti.
Öte yandan; uçak kazasında hayatını kaybeden 8 genç kadının ailesi, Mina-Murat çiftinin düğün tarihi olan 14 Nisan'da yani bugün bir araya gelecek.
Beril Başaran ve kızı Mina Başaran
Anma törenine çiftin yakın dostları da katılacak.
Murat Gezer, nişanlısına böyle veda etmişti:
Baba Hüseyin Başaran, geçen günlerde,İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’ndaki MC Air şirketinin inşa ettiği hangarın giriş kapısına dev boyutlarda ‘Mina’ yazdırdı.
Ayrıca, hangarın önünde park halinde bulunan özel jetin ön bölümünde de yine Mina yazıyor.
Hüseyin Başaran ve kızı Mina Başaran
Bir babanın, belkide bu hayatta yaşayabileceği en büyük acıyı yaşadı Hüseyin Başaran. Kızının cenazesinde yaşadığı acı objektiflere böyle yansımıştı...
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