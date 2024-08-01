Berk Oktay kızı Mira Milena'yı ilk kez paylaştı! 'Emziriyor sandım'

MYNET-"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık birliktelikten sonra 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

21 Mayıs'ta kızları Mira Milena’yı kucaklarına alan ünlü çift ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Berk Oktay kızı Mira Milena ile ilk kez paylaşım yaptı. Ailecek çıktıkları tatilde kızıyla ayna karşısında poz veren Berk Oktay'ın o karesi kısa sürede gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Berk Oktay'ın kızı ile paylaşımına sosyal medyada; 'emziriyor sandım', 'çok güzeller' şeklinde yorumlar yapıldı.