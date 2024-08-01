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  4. Berk Oktay kızı Mira Milena'yı ilk kez paylaştı! 'Emziriyor sandım'

Berk Oktay kızı Mira Milena'yı ilk kez paylaştı! 'Emziriyor sandım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.08.2024 10:45
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2022 yılında meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Berk Oktay 21 Mayıs'ta kızı Mira Milena’yı kucağına almıştı. Kızını ilk kez paylaşan Berk Oktay'ın ayna karşısındaki pozu olay oldu. Ünlü ismin kızı ile karesine adeta yorum yağdı.

MYNET-"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık birliktelikten sonra 2022 yılında nikah masasına oturmuştu.

21 Mayıs'ta kızları Mira Milena’yı kucaklarına alan ünlü çift ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadılar.

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İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Berk Oktay kızı Mira Milena ile ilk kez paylaşım yaptı. Ailecek çıktıkları tatilde kızıyla ayna karşısında poz veren Berk Oktay'ın o karesi kısa sürede gündem oldu.

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YORUM YAĞDI

Berk Oktay'ın kızı ile paylaşımına sosyal medyada; 'emziriyor sandım', 'çok güzeller' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
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