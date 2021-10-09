Berkay ayakta alkışlandı

Yaz boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konserler veren Berkay, Harbiye Açıkhava konseri ile yaz sezonuna nokta koydu. Özel tasarlanmış sahnesi ile Berkay’a 13 kişilik orkestrası eşlik etti.

"Bugünlere gelene kadar ben çok zorluk çektim. Şimdi ben de elimden geldiğince yeni isimlere destek olabilmek için müzik şirketi kurdum" diyen Berkay, önümüzdeki ay çıkaracağı Deniz Aygül, Aleyna Kalaycıoğlu’nun şarkılarının stüdyo çalışmasının bittiğinin müjdesini de verdi.

KONSERİN SÜRPRİZİ ZEN-G

Berkay, rapçi Zen-G’yi hayranlarına sürpriz olarak sahnesine davet etti. Berkay ile Zen-G’, ‘Temizle’ şarkısını beraber söyledi.

ÜNLÜ AKINI

Berkay'ı Harbiye Açıkhava konserinde Melisa Aslı Pamuk ve erkek arkadaşı Mustafa Mert Koç, Aslı Bekiroğlu, Hakan-Gizem Hatipoğlu, futbolcu Hasan Kabze, Aybüke Albere, Berkan Karabulut, Ekin Mert Daymaz, Ezgi Avcı, Mert Öcal, Aycan Yanaç, Atakan Işıktutan gibi sanat, sosyete ve iş dünyasından birçok ünlü isim ve eşi Özlem Ada Şahin yalnız bırakmadı.

