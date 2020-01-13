Berkay'dan itiraf: Estetik yaptırmıyorum çünkü...

Berkay önceki gün Nişantaşı'nda pilates yaptığı spor salonundan çıkarken görüntülendi. Magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla Maldivler'de 200 bin liraya tatil yaptığı haberleri hakkında konuşan Berkay, "Herkes gidiyor biz gidince mi sıkıntı oluyor? Allah herkese kat kat fazlasını nasip etsin" dedi.

Berkay, eski dostu Murat Dalkılıç'ın birkaç kez estetik operasyon yaptırdığı açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben karşı değilim estetiğe ama iğneden korktuğum için yaptıramıyorum" şeklinde konuştu.

