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  4. Berkay'dan itiraf: Estetik yaptırmıyorum çünkü...

Berkay'dan itiraf: Estetik yaptırmıyorum çünkü...

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay, estetiğe karşı olmadığını fakat iğneden korktuğu için yaptıramadığını söyledi.

Berkay'dan itiraf: Estetik yaptırmıyorum çünkü...

Berkay önceki gün Nişantaşı'nda pilates yaptığı spor salonundan çıkarken görüntülendi. Magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, soruları yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde eşi ve çocuklarıyla Maldivler'de 200 bin liraya tatil yaptığı haberleri hakkında konuşan Berkay, "Herkes gidiyor biz gidince mi sıkıntı oluyor? Allah herkese kat kat fazlasını nasip etsin" dedi.

Berkay, eski dostu Murat Dalkılıç'ın birkaç kez estetik operasyon yaptırdığı açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben karşı değilim estetiğe ama iğneden korktuğum için yaptıramıyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
berkay, nişantaşı, estetik,

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