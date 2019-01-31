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Berkay'ın eşine sordular! 'Bin lira parayla....'

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.01.2019 09:52 | Son Güncelleme

Özlem Ada Şahin, eşi Berkay'ın 'aylık kazancım bin lira' açıklamasının ardından kendisine yöneltilen soruya ilginç bir yanıt verdi.

Berkay'ın eşine sordular! 'Bin lira parayla....'

Şarkıcı Berkay ve eşi dün Çağlayan Adliyesi’nde futbolcu Arda Turan’la olan davalarının görülmesi için bir araya geldi. Geride bıraktığımız yılın ekim ayında gerçekleşen kavga sonrası mahkemelik olan taraflar hakim karşısına çıkarken aylık kazançlarıyla ilgili beyanları güne damga vurdu. Turan aylık 300 bir Euro kazandığını söylerken şarkıcı Berkay ise aylık kazancının bin lira olduğunu söyledi. Yaptığı bu beyan sonrasında özellikle sosyal medyayı karıştıran Berkay ardı ardına paylaştığı videolarla duruma açıklık getirmeye çalışırken yaptığı beyanın bir kinayeden öte bir şey olmadığını söyledi.

SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİ ‘KİNAYE’YE ALDIRMADI

Şarkıcı Berkay her ne kadar aylık kazancına dair verdiği rakamın gerçek olmadığını ve kinaye yaptığını söylese de takipçileri konuyla ilgili paylaşımlar yapmaktan geri durmadı. Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e bir takipçisi “1000 TL parayla Arya'ya bu yemekleri nasıl yapıyorsunuz?” diye sordu. Özlem Ada Şahin’in yanıtı ise “Pazara gidiyorum canım” oldu.

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berkay 1000 tl gelir özlem ada sahin

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