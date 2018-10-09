MAGAZİN

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay'ın terlikleri olay oldu! Arnavutköy'de görüntülenen Berkay'ın terliklerinin fiyatını duyanlar şoke oluyor

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

Şarkıcı Berkay, önceki gece erkek arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'deydi. Spor kıyafetiyle dikkati çeken Berkay, ayağındaki 2 bin TL'lik terlikle dikkati çekti.

"Kıyafetlerinize para harcamayı sever misiniz?" sorusuna Berkay, "Kendime yakışan kıyafeti alırım. Giyimime para harcarım. Ama beni ne zaman dışarıda görseniz hep spor kıyafetlerimleyim" cevabını verdi.

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Muhabirlerin sorularını yanıtladığı sırada yanına gelen çiçekçi çocuklarla sohbet eden şarkıcı, bonkör davrandı ve miniklere 300 TL verdi.

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Şarkıcı Berkay berkay berkay terlik

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