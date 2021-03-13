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Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

13.03.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

1981'de Ankara'da doğan Berkay Şahin, 2010 yılından beri Berkay sahne adı ile birçok albüm ve single'a imza attı. Albüm yapımına başlamadan önce turistik mekanlarda sahneye çıkan Berkay, 2013 yılında Caner Erkin'in eşi Asena Erkin ile anıldı. 2016 senesinde Özlem Ada Şahin ile evlendi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden olan Berkay, eşi ve çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli vakitleri sevenleri ile paylaşmaktan oldukça büyük bir zevk alıyor. Birçok single ve albümü bulunan Berkay, şarkıları ile sevenlerini adeta büyülüyor.

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, sahne adıyla Berkay, 1981 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. Aslen Artvin Arhavi'li olan sanatçı 1996 yılından 2009'a kadar İzmir'de annesi ile beraber yaşadı. 2009 senesinde İstanbul'a taşınan Berkay, İstanbul'a gelip albüm yapmadan önce Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Antalya gibi birçok tatil beldesinde mekanlarda sahne alarak kendini geliştirdi.

Berkay, ilk albümünü "Ele İnat" ismi ile 2010 senesinde çıkarttı. Bu albüm ile "en iyi sanatçı" ödülünü aldı. İlk single'ını ise 2012 yılında "Aşk Sadece" ismi ile dinleyicilerinin beğenisine sundu.

2013 yılında "Doksana Bir Kala" isimli ikinci singel'ını yayınlayan ünlü şarkıcı yine aynı yıl futbolcu olan Caner Erkin'in modacılık yapan eşi Asena Erkin ile birlikte olduğu iddiaları ile gündeme geldi ancak Berkay bu iddiaları çok net bir dille yalanladı.

Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

BERKAY EVLİ Mİ?

Berkay Şahin, 30 Ağustos 2016 tarihinde Bodrum'da, Özlem Ada Katipoğlu ile dünya evine girdi. Çiftin 2 tane çocukları var.

BERKAY DİSKOGRAFİ

STÜDYO ALBÜMLERİ

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

İz (2019, Avrupa Müzik)

SİNGLE'LAR

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)

Deliler (2019, Avrupa Müzik)

Deli Et Beni (2019, Avrupa Müzik)

İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)

BERKAY'IN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek

2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – Türkiye Engelliler Derneği, Yılın En'leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist

2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı

2015 - 5. Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri, Yılın En İyi Albümü ( Aşk Melekleri )

2016 - 5. TURKMUSC Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Sanatçısı

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