Berkay kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerden olan Berkay, eşi ve çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli vakitleri sevenleri ile paylaşmaktan oldukça büyük bir zevk alıyor. Birçok single ve albümü bulunan Berkay, şarkıları ile sevenlerini adeta büyülüyor.

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin, sahne adıyla Berkay, 1981 senesinde Ankara'da hayata gözlerini açtı. Aslen Artvin Arhavi'li olan sanatçı 1996 yılından 2009'a kadar İzmir'de annesi ile beraber yaşadı. 2009 senesinde İstanbul'a taşınan Berkay, İstanbul'a gelip albüm yapmadan önce Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Antalya gibi birçok tatil beldesinde mekanlarda sahne alarak kendini geliştirdi.

Berkay, ilk albümünü "Ele İnat" ismi ile 2010 senesinde çıkarttı. Bu albüm ile "en iyi sanatçı" ödülünü aldı. İlk single'ını ise 2012 yılında "Aşk Sadece" ismi ile dinleyicilerinin beğenisine sundu.

2013 yılında "Doksana Bir Kala" isimli ikinci singel'ını yayınlayan ünlü şarkıcı yine aynı yıl futbolcu olan Caner Erkin'in modacılık yapan eşi Asena Erkin ile birlikte olduğu iddiaları ile gündeme geldi ancak Berkay bu iddiaları çok net bir dille yalanladı.