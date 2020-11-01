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Berkay Şahin ailesi için korktu! ‘Büyük bir çaresizlik...’

01.11.2020 16:10 | Son Güncelleme:
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Berkay Şahin ailesi için korktu! ‘Büyük bir çaresizlik...’

Ünlü şarkıcı Berkay, ailesi ve yakın çevresinin yaşadığı İzmir depreminde büyük bir korku yaşadığını söyledi. Ailesine ulaşamadığı 40 dakikanın telaşını anlatmakta zorlandığını belirten Berkay, yaşadığı anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin sonrasında şarkıcı Berkay korku dolu anlar yaşadığını belirtti. Ailesi ve tanıdıklarına ulaşmamanın yarattığı çaresizliğin tarifsiz olduğunu belirten ünlü şarkıcı, hissettiklerini “Canım İzmir’im” notuyla paylaştı.

“İLK PARAMI KAZANDIĞIM İZMİR’İM”

berkay şahin

Ailesinin durumunun iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Dünden beri yaşadığım ve anlatamayacağım ama düşündüğümde korku diyebileceğim bir çaresizlik yaşadım. Büyüdüğüm, ilk ekmek paramı kazandığım ve çoğu sevdiğim hala yaşadığı İzmir... Ailem, kardeşim, Arya’nın ve Zeynep’in kardeşi yiğenim hala orada yaşaması... İlk 40 dakika onlara ulaşamama endişesi tarif edilemez. Yazılacak bir şey bulmakta zor bu acı ve korkuyla... Allah bir daha böyle şeyleri bizlere yaşatmasın, gelmiş geçmiş olsun güzel İzmir’im. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimin yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun” notunu ekledi.

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