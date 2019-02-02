Berkay: Şerefim üzerine yemin ederim

Önceki akşam bir etkinlik kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sahne alan Berkay, duygusal anlar yaşadı ve ilginç açıklamalara imza attı.

Kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına seslenen Berkay, “Bu yağmurlu havada beni yalnız bırakmadığınız için Allah hepinizden razı olsun, teşekkür ederim. Sizler sayesinde daha güçlüyüm, iyi ki varsınız” şeklinde konuştu.

Konser sırasında müzikseverlerle dertleşen popçu, “Bundan sonrası yaşayacağım her günde, kızımın yüzünü yere düşürecek bir şey yapmayacağıma şerefim üzerine yemin ederim” dedi.

“BU HAYATTA HERKESTEN VAZGEÇİYORSUNUZ”

Futbolcu Arda Turan’la yaşadığı kavga ile ilgili önceki gün duruşmaya çıkan Berkay, sadece şarkı söylemek istediğini belirterek, “Kendi kendime ‘konuşma, şarkını söyle ve git’ diyorum, ama gönül el vermiyor. Burada gördüğüm sizlere ve sahneye ihtiyacım vardı. Uzun uzun konuşmak istemiyorum, konuşacak bir şey yok. Her şey ortada ama şunu net olarak söylemek istiyorum. Bu hayatta herkesten vazgeçiyorsunuz, ama evladınızdan vazgeçemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

