Berna Laçin’e 'bir de okutun' diyen doktor

Her ne kadar uzun bir süredir ekranlarda olmasa da yer aldığı tiyatro projeleri ile seyircisiyle buluşan Berna Laçin aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Dikkat çeken konulara değinen ve söyledikleri ile bir kesimin beğenisini kazanırken, diğer taraftan da davalık olan Berna Laçin, bu sefer doktorla ilgili başına gelen bir olayı paylaştı.

Ayağındaki bir sıkıntı nedeniyle bir süredir doktor doktor gezdiğini yazan Laçin, iki ayrı doktorun kendisine ‘bir de okutun’ dediğini söyledi.





