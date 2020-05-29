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  4. Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Oyuncu Berna Laçin, 1 Haziran'dan itibaren kreşlerin açılacağının açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 18 yaş altının sokağa çıkma yasağını hatırlatarak "Kreşlere gidenler kaç yaşında?" sorusunu sordu. Laçin'e Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yanıt geldi.

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen kabine toplantısının ardından 1 Haziran’dan itibaren kreş ve gündüz bakım evlerinin açılacağını duyurdu. Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Berna Laçin ise “Alın size yeni nesil soru örneği: 1 Haziran sonrası kreşler açılacak ama 18 yaş altına 5 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Bu durumda kreşlere gidenler kaç yaşındadır?” dedi.

Laçin’in paylaşımına Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan yanıt geldi.

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Laçin’in yorumunu paylaşarak cevap veren Selçuk, “Bunun düşünülmediğini zannedecek yaşta olmadıkları kesin” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VELİLERİYLE DIŞARI ÇIKABİLECEK

Yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağına tabi olan çocukların ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli veya vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

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