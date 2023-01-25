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Berna Laçin kandil simidine ödediği paraya isyan etti! 'Dilim tutuldu'

25.01.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sık sık zamlardan şikayet eden ünlü oyuncu Berna Laçin, bu defa kandil simidine ödediği paraya sitem etti. Duyduğu rakam karşısında şoke olan Laçin, ''Dilim tutuldu'' dedi.

Berna Laçin kandil simidine ödediği paraya isyan etti! 'Dilim tutuldu'

Geçtiğimiz aylarda havalimanındaki fiyat pahalılığından yakınan Berna Laçin, mahalle fırınından aldığı kandil simidinin tutarını duyunca neye uğradını şaşırdı.

İsyanını Twitter hesabında dile getiren Berna Laçin, Üsküdar'daki bir mahalle fırınından aldığı kandil simidine 700 TL ödediğini söyledi. Laçin, ''Söylemesi gerçekten ayıp ama söyleyeceğim, 700 küsur lira tuttu. Benim de dilim tutuldu'' dedi.

Berna Laçin kandil simidine ödediği paraya isyan etti! 'Dilim tutuldu'

Berna Laçin, geçtiğimiz aralık ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yaptığı paylaşımda, bir bardak kahveye 80 tl verdiğini dile getirmişti.

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