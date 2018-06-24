Berna Laçin seçimde müşahit oldu

Pek çok ünlü isim sosyal medya hesabından oy vermenin ne kadar önemli olduğuna dair paylaşımlarda bulunurken, oyuncu Berna Laçin konuyu bir tık üste taşıyarak Üsküdar’da bulunan Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne konulan sandığın başında müşahitlik görevi aldı.

Saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin bitmesinin ardından müşahit olarak görev aldığı sandığın başında poz verdi ve “Haydi sayalım bakalım” notunu düştü. Laçin aynı zamanda müşahit olduğuna dair belgeyi de yine hesabından paylaştı.





