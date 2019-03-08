SPOR

Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Bernard Mensah’ın yokluğunda orta sahada genç oyuncu Hasan Hüseyin Acar oynayacak.

Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftada Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da kadro yavaş yavaş şekillendi.

Beşiktaş maçında gözyaşlarıyla sahayı terk eden ve 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Ganalı oyuncu Bernard Mensah’ın yokluğunda orta sahada Şamil Çinaz’ın yeni patneri genç oyuncu Hasan Hüseyin Acar olacak.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın bu zorlu maçta orta sahada Şamil ve Hasan Hüseyin’i oynatmayı planlıyor. Oyuna sonradan girmesine rağmen kalitesini belli eden genç oyuncu Hasan Hüseyin’e Rizespor maçında çok iş düşecek.

Hasan Hüseyin Acar bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla 6 karşılaşmada görev yaptı. 1 maçta ilk on birde başlayan genç oyuncu 5 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Oynadığı 6 maçta 217 dakika süre alan Hasan Hüseyin Acar Rizespor maçında on birde başlaması halinde bu sezon ikinci kez on birde sahaya çıkmış olacak.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
'Seriyi sürdürmek istiyoruz''Seriyi sürdürmek istiyoruz'
Kayserispor'a kötü haberKayserispor'a kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bernard mensah İstikbal Mobilya Kayserispor Hasan Hüseyin Acar Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Esenyurt'ta korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Hagi geri dönüyor

Hagi geri dönüyor

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Hikmet Karaman'dan sürpriz

Hikmet Karaman'dan sürpriz

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Süper Lig'de flaş imza

Süper Lig'de flaş imza

Kayserispor'un ligde bileği bükülmüyor

Kayserispor'un ligde bileği bükülmüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

Erol Bedir: Serimizi sürdürmek istiyoruz

'Seriyi sürdürmek istiyoruz'

Kayserispor'a Mensah'tan kötü haber

Kayserispor'a kötü haber

Deniz Türünç: 1 puanla ayrıldığımıza üzülüyoruz

Kayserispor'da 1 puan üzüntüsü

Kayserispor’da Tjaronn Chery şoku

Kayserispor'da sakatlık şoku

Kayserispor’un 25 ve 26. hafta maç programı belli oldu

Kayserispor'un maç programı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.