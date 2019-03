Bernard Mensah’ın yerine Hasan Hüseyin Acar

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 25.haftada Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da kadro yavaş yavaş şekillendi.

Beşiktaş maçında gözyaşlarıyla sahayı terk eden ve 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan Ganalı oyuncu Bernard Mensah’ın yokluğunda orta sahada Şamil Çinaz’ın yeni patneri genç oyuncu Hasan Hüseyin Acar olacak.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın bu zorlu maçta orta sahada Şamil ve Hasan Hüseyin’i oynatmayı planlıyor. Oyuna sonradan girmesine rağmen kalitesini belli eden genç oyuncu Hasan Hüseyin’e Rizespor maçında çok iş düşecek.

Hasan Hüseyin Acar bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla 6 karşılaşmada görev yaptı. 1 maçta ilk on birde başlayan genç oyuncu 5 maçta ise oyuna sonradan dahil oldu. Oynadığı 6 maçta 217 dakika süre alan Hasan Hüseyin Acar Rizespor maçında on birde başlaması halinde bu sezon ikinci kez on birde sahaya çıkmış olacak.