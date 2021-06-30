MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı olay olmuştu! İsyan etti

Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı olay olmuştu! İsyan etti

30.06.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoga ve pilatesi yaşam tarzı haline getiren, aynı zamanda hayvansal ürünlerle vedalaşıp vejetaryen beslenmeye başlayan Berrak Tüzünataç, dün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sosyal medyada “Bir deri bir kemik kaldı" şeklindeki yorumlara daha fazla dayanamadı.

Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı olay olmuştu! İsyan etti

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son paylaşımında kombin videosu çeken Tüzünataç, zayıf görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

60dc494086b24425bc1482f3

Bazı takipçileri "Çok zayıflamışsın", "Bir deri bir kemik kalmışsın" derken bazı takipçileri ise fit görüntüsünü beğenerek "Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin" ifadelerini kullandılar. Takipçilerinin yorumları üzerine kilo haberi yapılan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

60dc494386b24425bc1482f5

"YILLARDIR AYNI KİLODAYIM"

"Arkadaşlar yıllardır aynı kilodayım. Yıllardır senede bir bu haber yapılıyor" diyerek kilo tartışmasına son noktayı koydu.
60dc495186b24425bc1482fb


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradımHafsanur Sancaktutan: Dedem tarafından istismara uğradım
Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!Yüzünüzdeki geçmeyen ağrının nedeni bu olabilir!
Görünce çılgına döndü! Mesajı ifşa ettiGörünce çılgına döndü! Mesajı ifşa etti
Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Sinovac aşısı Delta varyantına karşı koruyucu mu?

Tacizciye meydan dayağı! Polis gelene kadar linç ettiler

Tacizciye meydan dayağı! Polis gelene kadar linç ettiler

Kanada kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi

Kanada kavruluyor! Onlarca kişi öldü, asfalt ve kablolar eridi

Sonuçlar ve kontenjanlar açıklandı!

Sonuçlar ve kontenjanlar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Acun bana söyleyince...

Acun bana söyleyince...

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Mayolu pozları olay oldu! Kiloları dikkat çekti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.