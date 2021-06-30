Berrak Tüzünataç'ın zayıflığı olay olmuştu! İsyan etti

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son paylaşımında kombin videosu çeken Tüzünataç, zayıf görüntüsüyle dikkatleri üstüne çekmiş ve eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Bazı takipçileri "Çok zayıflamışsın", "Bir deri bir kemik kalmışsın" derken bazı takipçileri ise fit görüntüsünü beğenerek "Berrak'ın kilolarıyla ilgilenmekten vazgeçin" ifadelerini kullandılar. Takipçilerinin yorumları üzerine kilo haberi yapılan Berrak Tüzünataç, çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"YILLARDIR AYNI KİLODAYIM"

"Arkadaşlar yıllardır aynı kilodayım. Yıllardır senede bir bu haber yapılıyor" diyerek kilo tartışmasına son noktayı koydu.





