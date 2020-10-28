Berrak Tüzünataç tatile devam ediyor! Mayolu pozu sosyal medyada olay yarattı!

Yaz tatilini Çeşme’de arkadaşlarıyla birlikte geçiren ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç mayolu pozuyla sosyal medyada büyük ses getirmeyi başardı. Dizi ve film setlerine uzun süreli ara veren güzel oyuncu sevenleriyle sosyal medya aracılığıyla hasret gidermeyi sürdüyor. Son olarak tatilinden bir kareyi paylaşan 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç’ın kusursuz fiziği dikkatleri üzerine çekti.

YAZ TATİLİNE DEVAM EDİYOR

Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz’la yeni bir aşka yelken açan Berrak Tüzünataç ilişkisini sessiz sedasız bir şekilde noktalanmıştı. Yaz başında biten ilişkisinden sonra tatile çıkan güzel oyuncu hala İstanbul’a dönmedi. Tatilinden keyifli bir anını takipçileriyle paylaşan Tüzünataç’ın seksi pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.

