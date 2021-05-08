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Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşkı neden bitti?

08.05.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde magazin dünyasının en çok konuştuğu Uraz Kaygılaroğlu-Berrak Tüzünataç birlikteliği, kısa süre sonra başladığı gibi sürpriz şekilde bitti. Ünlü oyuncuların ayrılık nedeni belli oldu.

Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu aşkı neden bitti?

Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu’nun şubat ayında Instagram canlı yayınlarında başlayan samimiyeti kısa süre sonra beraberliğe dönüşmüştü.

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Tüzünataç aşk iddiasını yalanlamazken, Kaygılaroğlu ise mart ayında katıldığı bir ödül töreninde “Her şeyden önce arkadaşız” demişti. Oyuncu çift, birkaç hafta sonra da Arnavutköy’de bir balıkçıda aşklarını dosta düşman ilan etmişti.

URAZ İLE ESKİ AŞKI İLE ARKADAŞ ÇIKTI!

İkilinin beraber görüntülenmesinin hemen ardından Tüzünataç’ın kısa süre önce ayrıldığı Ali Yörenç ile Uraz Kaygılaroğlu’nun oyun oynarken çekilen eski videosu da sosyal medyada hızla yayılmıştı.
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Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, son olarak oyuncu Özge Özpirinçci’nin Yeniköy’deki olaylı doğum günü partisi çıkışında kameralara yansımıştı.

Tüzünataç gürültü nedeniyle polisin geldiği evden çıkışta gergin tavırlar sergilerken, sevgilisinin aksine Kaygılaroğlu ortalığı sakinleştirmeye çalışmıştı.
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AŞK İKİ AYDA BİTTİ!

Magazin Hattı'nın haberine göre, son dönemde ikilinin cephesinden sık sık fikir uyuşmazlığı nedeniyle kavga ettikleri ve Kaygılaroğlu’nun ayrılmak istediği bilgileri geliyordu. Geçen hafta sonu iplerin tamamen koptuğu ortaya çıktı.
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Berrak Tüzünataç, ayrılık sonrası soluğu Bodrum’da bir detoks merkezinde aldı ve aralarında Alican Yücesoy ve Ece Sükan’ın da olduğu arkadaş grubuyla tatil yapmaya başladı. Cem Yılmaz’ın 'Erşan Kuneri' dizisine hazırlanan Uraz Kaygılaroğlu ise çekimler öncesi kızı Ada’ya daha çok vakit ayırmak için fırsat buldu.

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Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
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