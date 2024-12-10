Suriye’de yeni tehdit İsrail! Askerler Şam'a 25 kilometre yaklaştı; tanklar ilerliyor… Türkiye'den tepki gecikmedi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçması sonrası ülkede geçiş süreci yaşanırken, İsrail de Suriye'yi işgale başladı. Şam'da kimyasal silah üretim tesisi olduğunu iddia ettiği binayı, Lazkiye kentinde de hava savunma tesisini hedef alan İsrail ordusu, "kritik silahların isyancıların eline geçmemesi" gibi bir gerekçeyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor.

İsrail medyasına göre İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye topraklarında 300'den fazla askeri hedefi vurdu.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyine yaptığı bir saldırının başkent Şam'ın yaklaşık 25 kilometre güneybatısına ulaştığını söyledi.

İsrail askeri sözcüsü Daniel Hagari ise girişin Şam'dan 25 km uzaklığa ulaştığını yalanladı. İsrail güçlerinin tampon bölgenin dışına çıkmadığını öne sürdü.

TÜRKİYE’DEN DE TEPKİ GECİKMEDİ

İsrail’in Suriye’deki ilerleyişine Türkiye’den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

“İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz.”

GEMİ FİLOLARI İMHA EDİLDİ

Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail birliklerinin İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ni Suriye'den ayıran, askerden arındırılmış bölgenin doğusunda Suriye topraklarının 10 km içerisindeki Katana'ya ulaştığını söyledi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, İsrail donanmasının dün gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye donanmasına ait gemi filosunu imha ettiğini bildirdi.

Suriyeli güvenlik kaynakları da İsrail ordusunun Suriye’nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma sistemlerinin hedef alındığını aktardı.

"HİZBULLAH'IN ELİNE GEÇECEK" İDDİASI

İsrail'in hava saldırılarında, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı Askeri Havalimanı'nı da vurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi" diye yazdı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye ordusuna ait onlarca tank, uçak ve askeri helikoptere yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Ordusu, bu kritik silahların Hizbullah'ın eline geçeceği iddiayla saldırıları düzenlediğini açıkladı.

ŞAM'DA KİMYASAL TESİS VURULDU

İsrail, Şam'da Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin bir ofisinin bulunduğu Barzeh bölgesini vurdu. Merkez, Esad döneminde kimyasal silah üretimiyle bağlantıları nedeniyle yaptırıma tutulmuş ve daha önce de hedef alınmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun ayrıca Şam kırsalındaki Adra kenti yakınlarında Suriye ordusuna ait silah deposunu da hedef aldığını ifade etti.

İSRAİL'DEN BM'YE MEKTUP

İsrail'in BM'ye sunduğu mektupta "Suriye'deki silahlı gruplar arasındaki çatışmaya müdahil değiliz, eylemlerimiz sadece güvenliğimizi koruma odaklı" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır