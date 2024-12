Son dakika | Günde kaç Suriyeli gidiyor? Sınır kapıları bugün hareketlendi, taahhütname imzalayan dönemeyecek

Son dakika haberi: Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi ve Esad iktidarı devrilince Türkiye'deki sınır kapılarında hareketlilik arttı. Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Günlük 300-350 civarında dönüş vardı. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5 - 2 katına çıktı öğlene kadar" dedi. Yerlikaya ayrıca an itibarıyla Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısını açıkladı.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ SURİYELİ STK’LAR İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"Geçici koruma altındaki Suriyelilerde bir heyecan, coşku var. Suriye’deki son duruma bakıyorlar. Suriye'de hükümet kuruluyor. Şu an her şey yeni. Gözlemliyoruz biz de. Çarşamba günü Suriyeli STK’lar ve Suriyelilere destek olan STK ile görüşeceğiz.

"BUGÜN BİR HAREKETLİLİK BAŞLADI"

2024 yılında ortalama aylık 11 bin civarında gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler oluyordu. Günlük 300-350 civarında dönüş vardı. Bugün bir hareketlilik başladı. Bu sayı 1,5 - 2 katına çıktı öğlene kadar.

"GEÇİŞ SAYILARI ARTABİLİR"

Bizim sınır kapılarımızda gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler için günlük kapasitemiz 3 bin civarındaydı. Günlük 350-400 kişi geçtiği için bu kapasite yeterliydi. Ancak geçiş sayıları artabileceği için bunu şimdi 15-20 bin kapasiteye çıkarttık. Yani oraya görevlendirmeler yaptık. Ticaret Bakanlığımız hazırlıklarını yaptı."

"GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAYISI 2 MİLYON 936 BİN"

Bugüne kadar 737 bini aşkın Suriyelinin ülkesine döndüğünü anımsatan Yerlikaya, "Bu rakam ne kadar artarsa artsın bizim hazırlığımız her zaman olduğu gibi var. Geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili olarak biliyorsunuz adres güncellemelerini yaptık. Şu an ülkemizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 936 bin. Bir basın toplantısı yapacağız. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşler ile ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğümüzü kamuoyu ile paylaşacağız. Suriye’de yaşananları an be an takip ediyoruz. 13 yıllık aradan sonra Suriyelilerin ülkelerine geri dönme hayallerinin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Yerlikaya, Suriyelilerin geçici koruma statüsüyle ilgili bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin şöyle yanıt verdi:

"Onunla ilgili açıklama yapacağız. Her şey çok yeni. Merak etmeyin. Sadece İçişleri Bakanlığı olarak değil, diğer bakanlıklarımız ile de koordine olarak çalışıyoruz. Gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşü kolaylaştırıcı neler yapabileceğimizin üzerinde çalışıyoruz. Bunları da zamanı gelince açıklayacağız. Şu anda kendi ülkelerine bir an önce kavuşmakla ilgili eğilimin çok güçlü olduğunu görüyoruz."

"GİDENLER GERİ DÖNEMEYECEK"

HaberTürk'ün haberine göre giden Suriyelilere taahhütname imzalatılıyor. Taahhütnameyle giden Suriyeliler bir daha gelemeyecek.

REYHANLI'DAKİ SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor. AA'nın aktardığına göre; iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren Suriyeliler, gümrük işlemleri için beklerken, kalabalık arasında kadın ve çocukların da yoğun olduğu görüldü.

İşlemlerin hızlanması için sınır kapısı yakınında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracında da çalışmalar devam ediyor.

Yetkililerin mobil araçta gerçekleştirdiği kayıt işlemlerinin ardından Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapıyor.

Afad Şaban, AA muhabirine, 7 kişilik ailesiyle memleketi Lazkiye'ye gitmek üzere beklediğini söyledi.

Yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şaban, "Türkiye'yi çok sevdik ama vatanımızı da çok özledik, biz bu anı 13 yıl bekledik. Yeniden hayatımızı kuracağız, orada evimiz var, yeni eşyalar alacağız ve evimizde oturacağız. Türkiye'ye yardımları için çok teşekkür ederim, savaş bitti, her şey bitti, şimdi geri dönme vakti." ifadelerini kullandı.

"UZUN ZAMANDIR BU ANI BEKLİYORDUK"

Basir El Hamadi de yaşlı anne ve babasıyla 12 yıl sonra vatan topraklarına gideceklerini ifade etti.

Yaşadıkları mutluluğun tarifi olmadığını anlatan Hamadi, "Abim ve ablam 12 yıldır Hama'da ve onları bu sürede hiç görmedik. Artık kavuşacağız, o yüzden çok mutluyuz. Toprağımıza, vatanımıza, akrabalarımıza kavuşacağız, çok uzun zamandır bu anı bekliyorduk, çok şükür o vakit artık geldi. Artık toprağımızda düzenimizi kuracağız, tarlalarımızı işleyeceğiz, evimiz yıkıldı ama yeni bir ev yapıp hayatımıza devam edeceğiz. Türkiye bu süreçte bize çok yardım etti, her şey için çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Oğlu ve eşiyle 12 yılın ardından vatanına dönmenin mutluluğunu yaşayan 73 yaşındaki Rim El Hamud da "Çok şükür toprağımız kurtuldu, vatanımıza kavuşuyoruz, Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

Hisam Yusuf da 4 yıldır vatan hasreti çektiğini, savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar verdiğini belirterek, "Elhamdülillah savaş bitti, çok mutluyuz." dedi.