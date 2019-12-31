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  4. Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz’dan aşk pozu

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz’dan aşk pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy ile boşandıktan sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile sevgili olan Berk Suyabatmaz'dan ilk aşk pozu... Çift yeni yıl için Amerika'ya gitti.

Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz’dan aşk pozu

İşadamı Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy ile eylül ayında boşandıktan kısa bir süre sonra oyuncu Berrak Tüzünataç ile sevgili oldu. 2 buçuk aydır birlikte olan çift, tatil için Amerika’ya gitti.

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Berrak Tüzünataç ve Berk Suyabatmaz

Suyabatmaz ve Tüzünataç, aşklarının ilk resmi fotoğrafını ise uçakta paylaştı. Yolculuk esnasında uçakta çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Berrak Tüzünataç, böylece aşklarını resmileştirmiş oldu. Berrak Tüzünataç’ın Berk Suyabatmaz’ın eline 2020 yazması ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
berrak tüzünataç Berk Suyabatmaz

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