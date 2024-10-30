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  4. Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ünlü oteli satın aldı! Değeri dudak uçuklattı

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ünlü oteli satın aldı! Değeri dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 12:23
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Beşiktaş eski başkanı Serdar Bilgili, Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'a ait Unit Grup bünyesindeki Les Ottomans Hotel'in Akbank'a olan 75 milyon dolarlık borcunu devraldı.

Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ünlü oteli satın aldı! Değeri dudak uçuklattı

Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın sahibi olduğu İstanbul Boğazı’nın ikonik yapılarından biri olan Les Ottamans Hotel tüm borçlarıyla birlikte el değiştirdi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Serdar Bilgili yönetimindeki BLG Capital, Les Ottomans'ın Akbank'a olan 75 milyon dolarlık borcunu devraldı.

Serdar Bilgili'nin bu hamlesi, otelin mülkiyetini doğrudan devralmasa da BLG Capital’in otel üzerinde finansal kontrol sağlama yolunda kritik bir adım attığı anlamına geliyor.

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SOSYETENİN GÖZDESİYDİ

Kuruçeşme’deki 4 bin 527 metrekarelik yalı, 55 milyon dolarlık restorasyonla 2006’da otel olarak açılmış ve sosyetenin gözdesi haline gelmişti.

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Bu satın alma, borç-alacak ilişkisi üzerinden BLG Capital’in ilerleyen dönemde otelin yönetiminde ve olası yeniden yapılandırma süreçlerinde söz sahibi olabileceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Bilgili Ünal Aysal
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