Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ve Daniella Grace ayrıldı

İngiltere'nin Liverpool takımından Beşiktaş'a transferiyle sadece Siyah- Beyazlı taraftarı değil Türk kızlarını da mest eden Loris Karius, gündemden düşmek bilmiyor.

Yakışıklılığıyla Kıvanç Tatlıtuğ'a rakip çıkan 25 yaşındaki Alman kaleci, ülkemize adım attığı andan itibaren kızların yakın markajına girdi.

Sosyal medya hesabından Türk kızlarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu Loris Karius'la ilgili Alman basını, "Genç kızlara müjde" dedirtecek bir iddiayı ortaya attı.

ALMAN BASINI YAZDI

Alman basınına göre, yakışıklı kaleci, bir süredir birlikte olduğu Daniella Grace ile yollarını ayırdı.

Karius'la İstanbul'a gelen ABD'li modelin, ilişkisini uzak mesafeler yüzünden bitirdiği iddia edildi.

İkilinin Instagram'da birbirlerini takibi bırakması da iddiaları güçlendirdi. Loris Karius'un, Instagram hesabı üzerinden sosyal medya fenomeni Melis Ayça Değirmencioğlu ve Merve Taşkın'a mesaj atması olay yaratmıştı...



