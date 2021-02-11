Beşiktaş'ta durağa dalan şoförün cezası belli oldu! Son sözü bakın ne oldu

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necdet Karakuş getirildi. Bazı şikayetçiler de duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savcı, sanık Necdet Karakuş'un bir kişiye karşı "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi ve 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 210 yıla kadar hapsini talep etti. Şikayetçi Tuğba Billur, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"BENİ AFFETSİNLER"

Sanık Necdet Karakuş savunmasında, "Ben neden tanımadığım insanları öldürmek isteyeyim, kazaydı. Savcının beyanlarını çok ağır buluyorum. Böyle bir olayın olmasını istemezdim" dedi. Karakuş son sözünde ise "Mağdurların beni affetmesini talep ediyorum" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Necdet Karakuş'u maktül Yalçın Tahir Billur'u "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Pişmanlık göstermediği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmadı. Sanık Karakuş, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 mağdura karşı 9'ar yıldan olmak üzere 90 yıl, mağdur Ayhan Berberoğlu'na karşı 13 yıl hapis, mağdurlar Melisa Erden ve Dilek Karaağaç'a karşı 10'ar yıldan olmak üzere 20 yıl hapis, mağdur Beril Altıntaş'a karşı 11 yıl hapis olmak üzere toplamda 134 yıl hapis cezası verdi.