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Beşiktaş’ta otobüsle durağa dalan sürücünün Adli Tıp raporu ortaya çıktı

20.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş’ta otobüsle durağa dalan sürücünün Adli Tıp raporu ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta durağa dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin ise yaralanmasına neden olan özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş’un yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu mahkemeye ulaştı. Hazırlanan raporda sanık Karakuş’un cezai sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.

Beşiktaş’ta özel halk otobüsü şoförü Necdet Karakuş 3 Kasım 2019’da otobüs durağına dalarak 1 kişinin ölümüne 14 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Hakkında hazırlanan iddianamede müebbet ve 210 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Necdet Karakuş’un yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Necdet Karakuş ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler de katıldı.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada mahkeme başkanı sanığın cezai ehliyeti konusunda hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Necdet Karakuş hakkında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, yapılan muayenede sanığın cezai ehliyetini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyette ve derecede herhangi bir akıl sağlığı ve zeka geriliği saptanmadığının tespitine yer verildi. Raporda bu nedenle sanık Necdet Karakuş’un suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu aktarıldı.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya yansımış olması nedeniyle esasa hakkındaki görüşünü sunmak için dosyanın kendisine gönderilmesine karar verdi. Savcı ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

'O ESNADA GÖZÜM KARARDI'

Söz verilen sanık ise olay günü maraton olduğunu söyleyerek “Ben yol kapalı olduğundan dolayı Beşiktaş’tan döndüm. Arabada kimse yoktu o esnada gözüm karardı. Frene bastım ama ancak durabildim. Elime meyve bıçağı alıp kaçmaya başladım sonra suya atladım çok özür dilerim” dedi.

Sanık avukatları ise Karakuş’un akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek Adli Tıp Kurumu raporuna karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için gelecek celseye kadar sür verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: İHA

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