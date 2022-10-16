Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan tam gaz devam ediyor. Beşiktaş Trabzonspor maçının detayları, muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte merak edilenler...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Trabzonspor maçı 16 Ekim (bu akşam) oynanacak. Heyecanla beklenen maç 20.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçının canlı anlatımı için, 'https://www.mynet.com/spor/canli-mac-anlatimi-ve-sonuclari/1612042-besiktas-trabzonspor' adresine erişim sağlayabilirsiniz. Maç ile ilgili detaylar, maçın başlamasının ardından sayfada yer alacak.

SON 21 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'deki son 21 maçında 5 kez mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYET ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyah-beyazlılar bir farkla üstün. Kalan 98 maçta Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 25 karşılaşma ise berabere sona erdi.



