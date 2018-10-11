Beşiktaş yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

Beşiktaş espor resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeni PUBG kadrosunu duyurdu. Kulüp bilindiği üzere eski PUBG kadrosu ile 18 Eylül'de yollarını ayırdığını duyurmuştu. O tarihten sonra Beşiktaş'ın PUBG arenasında olup olmayacağı ise merak konusuydu. Konuyla ilgili Beşiktaş espor'dan gelen açılama ile oldukça iddialı ifadelere yer verilerek PUBG kadrosu açıklandı. Açılamada "Şimdi Avrupa'nın en iddialı #PUBG takımlarından birini duyurma zamanı! Beşiktaş'a hoşgeldiniz. Sırada ne var? " ifadelerine yer verildi.
İşte açıklanan kadro;
@Tomi_L
@ultraztaR
@LuXPUBG
@SIMSYOFDOOM
Şimdi Avrupa'nın en iddialı #PUBG takımlarından birini duyurma zamanı! Beşiktaş'a hoşgeldiniz. Sırada ne var? ????— Beşiktaş Esports (@bjkesports) October 10, 2018
It's now time to announce one of the strongest PUBG teams in Europe! Welcome to Beşiktaş! What's next? ????@Tomi_L @ultraztaR @LuXPUBG@SIMSYOFDOOM #CometoBeşiktaş pic.twitter.com/jHGcRxsXDR
Beşiktaş istedi, dünya devine gitti!
Genç futbolcu dünyayı kandırdı!
Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!
Gomis: Galatasaray yönetimi beni satmak istedi ve bu kararın sorumluluğunu almalılar
Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı
Belçika futbolunda deprem! O isimler gözaltına alındı...
Ali Koç'tan yeni hoca için sürpriz hamle
Ronaldo'dan tecavüz iddiası için çarpıcı itiraflar!
Irina Shayk'ın başı, Ronaldo yüzünden belada!
Kadın futbolcu Laura Merrin büyülüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum