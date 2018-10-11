SPOR

Beşiktaş yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

ESPOR HABERLERİ  | 11.10.2018 14:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş espor yeni PUBG kadrosunu iddialı bir şekilde açıkladı.

Beşiktaş yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

Beşiktaş espor resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeni PUBG kadrosunu duyurdu. Kulüp bilindiği üzere eski PUBG kadrosu ile 18 Eylül'de yollarını ayırdığını duyurmuştu. O tarihten sonra Beşiktaş'ın PUBG arenasında olup olmayacağı ise merak konusuydu. Konuyla ilgili Beşiktaş espor'dan gelen açılama ile oldukça iddialı ifadelere yer verilerek PUBG kadrosu açıklandı. Açılamada "Şimdi Avrupa'nın en iddialı #PUBG takımlarından birini duyurma zamanı! Beşiktaş'a hoşgeldiniz. Sırada ne var? " ifadelerine yer verildi.

İşte açıklanan kadro;
@Tomi_L
@ultraztaR
@LuXPUBG
@SIMSYOFDOOM

beşiktaş PUBG kadrosu


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Anahtar Kelimeler:
eSpor PUBG Beşiktaş

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