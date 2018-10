Beşiktaş yeni PUBG kadrosunu duyurdu!

Beşiktaş espor resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yeni PUBG kadrosunu duyurdu. Kulüp bilindiği üzere eski PUBG kadrosu ile 18 Eylül'de yollarını ayırdığını duyurmuştu. O tarihten sonra Beşiktaş'ın PUBG arenasında olup olmayacağı ise merak konusuydu. Konuyla ilgili Beşiktaş espor'dan gelen açılama ile oldukça iddialı ifadelere yer verilerek PUBG kadrosu açıklandı. Açılamada "Şimdi Avrupa'nın en iddialı #PUBG takımlarından birini duyurma zamanı! Beşiktaş'a hoşgeldiniz. Sırada ne var? " ifadelerine yer verildi.

İşte açıklanan kadro;

@Tomi_L

@ultraztaR

@LuXPUBG

@SIMSYOFDOOM

Şimdi Avrupa'nın en iddialı #PUBG takımlarından birini duyurma zamanı! Beşiktaş'a hoşgeldiniz. Sırada ne var? ????

It's now time to announce one of the strongest PUBG teams in Europe! Welcome to Beşiktaş! What's next? ????@Tomi_L @ultraztaR @LuXPUBG@SIMSYOFDOOM #CometoBeşiktaş pic.twitter.com/jHGcRxsXDR