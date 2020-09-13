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Bestemsu Özdemir: Artık öpüşme sahneleri falan olmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 08:15 | Son Güncelleme

Son olarak Güvercin dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir pandeminin dizileri nasıl etkilendiğine dair konuştu. Özdemir açıklamasında "Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Artık öpüşme sahneleri falan olmuyor" dedi.

Bestemsu Özdemir: Artık öpüşme sahneleri falan olmuyor

Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir spor merkezine üye olmaya geldiğini belirten Bestemsu Özdemir, “Bu dönemde çok hareketsiz kaldık. Zaten kilom yok. Kas yapmaya geldim” dedi.

Bestemsu Özdemir, “Koronavirüs salgını nedeniyle sette endişe duyuyor musunuz?” sorusuna “Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Artık öpüşme sahneleri falan olmuyor. Kiminin kronik hastalığı var. Benim öyle bir sağlık sıkıntım olmadığı için çok büyük bir korku yaşamıyorum. Hepimiz bir şekilde çalışmak zorundayız. Kolonyasız gezmiyorum ve herkese de sıkıyorum. Sürekli maskeli değiştiriyorum. İnsanlara dokunmuyorum” şeklinde yanıt verdi.

'BİR SENE EVDE OTURSAK KİMSEYE BİR ŞEY OLMAZ'

bestemsu ozdemir (5)

Özdemir, pandemi nedeniyle yasaklanan partilerin evlerde gizlice düzenlenmesini bencilce bir hareket olarak nitelendirdi. Özdemir, “Ben gitmiyorum. Sokakta yasaklanan şeyi yapmakta bana mantıklı gelmiyor. Benim annem babam benim için kıymetli. Bana bir şey olmayacak kafasıyla bunu yapmak biraz bencilce bir hareket. Hayatımız boyunca son altı aya kadar sürekli eğlendik. Bir sene de otursak kimseye bir şey olmaz” dedi.

Güzel oyuncu, “Pandemi süreci özel hayatınızı etkilendi mi?” sorusuna, “Kiminin etkilenmiştir herhalde. Görüşmek isteyen herkes bir şekilde erkek arkadaşıyla görüşür. Bunun çok büyük bir engel olduğunu düşünmüyorum. Biri görmek istemiyorsa açık açık söylesin” yanıtını verdi. (SnobMagazin)


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