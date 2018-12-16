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Beyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu”

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye sahnesine çıkan Cennet Taşdelen'e dönmeyen Seda Sayan'ın açıklaması Beyazıt Öztürk'ü isyan ettirdi. Beyaz "Yarışmanın ayarını bozdu" dedi.

Beyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu”

O Ses Türkiye'nin 21. bölümünde sahne alan Cennet Taşdelen, performansıyla Hadise, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk'ü döndürmeyi başardı.

Daha sonrasında Seda Sayan ile Beyazıt Öztürk'ün arasında geçen diyalog O Ses Türkiye yarışmasına damga vurdu.

Seda Sayan, yarışmacıya neden dönmediğini açıkladı. Beyazıt Öztürk'ün Seda Sayan'ın açıklamasına verdiği yanıt herkesi güldürdü. Beyaz, Sayan'ın herkese dönmesi sonrası "Yarışmanın ayarını bozdu. Bu yarışma istediğine dönüp istediğine dönmeyeceğin yarışmaydı. Gelecek yıl biz olmayız burada, tek başına kalır bu burada takılır."

İşte o anlar:

Beyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu” İzle - O Ses TürkiyeBeyaz’ın Seda Sayan isyanı! “Yarışmanın ayarını bozdu” İzle - O Ses Türkiye
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o ses türkiye seda sayan beyazıt öztürk

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