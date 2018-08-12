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Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Yıllarca kesintisiz devam ettiği “Beyaz Show”u noktalayan Beyazıt Öztürk’ün yeni adresi “O Ses Türkiye” olmuştu. Öztürk’ün yeni anlaşması ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

Beyaz O Ses Türkiye'den bölüm başı ne kadar alacak?

Ünlü şovmenin, Acun Ilıcalı ile bölüm başına 100 bin liraya anlaştığı iddia ediliyor...

'HEM MODERATÖR HEM JÜRİ'
Acun Ilıcalı, sürpriz transferle ilgili şunları söylemişti: “Beyaz hem moderatör hem de jüri olabilecek bir isim. Hangi pozisyon olacağına ise önümüzdeki hafta görüşüp birlikte karar vereceğiz. Benim için önemli olan O Ses Türkiye ailesinde olması. Çünkü Türkiye’nin en önemli isimlerinden biri Beyazıt Öztürk. Bu yıl O Ses Türkiye’ye bambaşka bir hava getireceğine inanıyorum. Onun stüdyoda olacak olması beni bile heyecanlandırıyor.”

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosundaAcun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda
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