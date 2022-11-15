Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu! Çöpe attığınız her gün için pişman olacaksınız

Yemek pişirirken bir patatesi soymayı bitirdiğinizde, kabukları çöpe atılır. Artık çöpe atmayacaksınız. Çünkü gri veya beyaz saçları patates kabuğu sayesinde eski haline çevirebilirsiniz. Bunun için patates kabuklarını saklamayı ihmal etmeyin.

KABUKLARINI SOYUNCA KARARIYOR

Daha önce mutlaka fark etmişsinizdir. Patatesin kabuğunu soyunca açıkta kalan kısımları kararmaya başlar. Bunun nedeni polifenol oksidaz enzimidir. Mevcut diğer besinler ve vitaminler arasında demir, çinko, bakır, kalsiyum, potasyum, niasin ve magnezyum bulunur.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DE ÖNLER

Patates kabukları gri saç görünümünü kapatmak için kullanılırken, saç dökülmesi olasılığını önlemek için de düzenli olarak kullanılmaktadır. Ama şimdilik, saçınızın yeniden koyu ve güzel görünmesini sağlamak için bu harika sebzeyi nasıl kullanabileceğinize geçelim.

SAÇ BEYAZLAMAYI ÖNLEYEN PATATES TARİFİ

8-10 adet soyulmuş patates kabuğu

Tencere

2-3 su bardağı su

Gül suyu

Süzgeç veya bez

Geniş kâse

Püskürtme için şişe

NASIL YAPILIR?