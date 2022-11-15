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Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu! Çöpe attığınız her gün için pişman olacaksınız

15.11.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz saçları kadınlar kadar erkekler de sorun ediyor. Özellikle ilk çıktığı günlerde ayna karşısında bol bol bakılan o beyaz saçlar gün gelir önü alınamayacak şekilde artmaya başlar. Bu durumda genellikle kimyasal dolu kozmetik saç boyaları ile beyazlar kapatılmaya çalışılır. Beyaz saçları, doğal yöntemlerle de kurtarmanın bir yolu olabilir. Hem de hep çöpe attığınız patates kabuğu sayesinde...

Beyaz saçlardan kurtulmanın doğal yolu! Çöpe attığınız her gün için pişman olacaksınız

Yemek pişirirken bir patatesi soymayı bitirdiğinizde, kabukları çöpe atılır. Artık çöpe atmayacaksınız. Çünkü gri veya beyaz saçları patates kabuğu sayesinde eski haline çevirebilirsiniz. Bunun için patates kabuklarını saklamayı ihmal etmeyin.

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KABUKLARINI SOYUNCA KARARIYOR

Daha önce mutlaka fark etmişsinizdir. Patatesin kabuğunu soyunca açıkta kalan kısımları kararmaya başlar. Bunun nedeni polifenol oksidaz enzimidir. Mevcut diğer besinler ve vitaminler arasında demir, çinko, bakır, kalsiyum, potasyum, niasin ve magnezyum bulunur.

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SAÇ DÖKÜLMESİNİ DE ÖNLER

Patates kabukları gri saç görünümünü kapatmak için kullanılırken, saç dökülmesi olasılığını önlemek için de düzenli olarak kullanılmaktadır. Ama şimdilik, saçınızın yeniden koyu ve güzel görünmesini sağlamak için bu harika sebzeyi nasıl kullanabileceğinize geçelim.

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SAÇ BEYAZLAMAYI ÖNLEYEN PATATES TARİFİ

  • 8-10 adet soyulmuş patates kabuğu
  • Tencere
  • 2-3 su bardağı su
  • Gül suyu
  • Süzgeç veya bez
  • Geniş kâse
  • Püskürtme için şişe

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NASIL YAPILIR?

  • Tencereyi ocakta orta ateşte ısıtın.
  • Suyu ekleyin ve kaynatın. Yeterince ısındığında, patates kabuklarını ekleyin ve bir kapakla kapatarak kaynamaya bırakın.
  • Patates kabuklarını yarım saat kaynamaya bırakın.
  • Ocağı kapatın ama kabukları 20 dakika daha suda tutun.
  • Haznedeki suyu azaltmak için tercih ettiğiniz süzgeci kullanın. Patates kabuklarının her birinin suyunu sıkarak da aynısını yapın.
  • Küçük bir damla gül suyu ekleyerek bitirin. Karışım soğuduktan sonra sprey şişenize ekleyebilirsiniz.
  • Saçınızı ve saç derinizi şampuanla yıkayarak başlayın, ancak saç kremi kullanmayın.
  • Saçınızın herhangi bir ısı kullanmadan kendi halinde kurumasını bekleyin ve ardından saçınızı tarayın.
  • Saçınızı küçük tutamlara ayırın. Ne kadar çok bölüm o kadar iyi.
  • Karışımınızı şişede çalkalayarak ve ardından saçınızın bir bölümünü saç derisine iyice kaplayacak şekilde püskürterek hazırlayın. Tüm alan kaplanana kadar bunu yapmaya devam edin.

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