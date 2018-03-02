Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 2 Mart Cuma Kanal D yayın akışı

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı merak ediliyordu. Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve Beyazıt Öztürk'ün sunduğu eğlence programı Beyaz Show yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve konukları belirlenmişti. Fakat Hatay - Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri sonrasında Beyaz Show'un bu akşamki yeni bölümünün iptal edildiği açıklandı. Kanal D yayın akışına bakan izleyiciler de Beyaz Show yerine Yerli Dizi Gülizar'ın tekrar bölümünün yayınlanacağını gördüler. İşte Beyazıt Öztürk tarafından yapılan açıklama;

"Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak; yeni bölümü ile 9 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacaktır.

Şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak; yeni bölümü ile 9 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacaktır.



Şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz. — Beyaz Show (@beyazshow) 2 Mart 2018

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİ?

Beyazıt Öztürk tarafından sunulan Beyaz Show'un iptal edilen yeni bölüm konukları "Ailecek Şaşkınız" adlı yerli filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemşir ve Saadet Işıl Aksoy idi.