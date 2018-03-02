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Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 2 Mart Cuma Kanal D yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 02.03.2018 14:45 | Son Güncelleme

Beyaz Show bu akşam var mı? Kanal D'de yirmi yılı aşkın süredir her cuma akşamı ekrana gelen Beyaz Show yeni bölümü bu akşam olacak mı merak ediliyordu. Beyaz Show bu akşam var mı sorusu için 2 Mart Cuma Kanal D yayın akışı kontrol edildi. Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeni bölümü ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıklık getirdi. Peki Beyaz Akşam bu akşam var mı? Konukları kimler? İşte Kanal D yayın akışı...

Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 2 Mart Cuma Kanal D yayın akışı

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı merak ediliyordu. Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve Beyazıt Öztürk'ün sunduğu eğlence programı Beyaz Show yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve konukları belirlenmişti. Fakat Hatay - Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri sonrasında Beyaz Show'un bu akşamki yeni bölümünün iptal edildiği açıklandı. Kanal D yayın akışına bakan izleyiciler de Beyaz Show yerine Yerli Dizi Gülizar'ın tekrar bölümünün yayınlanacağını gördüler. İşte Beyazıt Öztürk tarafından yapılan açıklama;

"Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak; yeni bölümü ile 9 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacaktır.

Şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."

BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİ?

Beyazıt Öztürk tarafından sunulan Beyaz Show'un iptal edilen yeni bölüm konukları "Ailecek Şaşkınız" adlı yerli filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemşir ve Saadet Işıl Aksoy idi.

02 MART CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Haber Programı Kanal D ile Günaydın Türkiye – Canlı
09.15 Yerli Dizi Hıçkırık-tekrar
10.30 Magazin Magazin D - Canlı
12.45 Reality Sosyetik Ev Kadınları – Yeni Bölüm
14.45 Yerli Dizi Hıçkırık – Yeni Bölüm
16.00 Yerli Dizi Arka Sokaklar - tekrar
18.45 Haber Ahmet Hakan’la Kanal D Haber
20.00 Yerli Dizi ARKA SOKAKLAR – YENİ BÖLÜM
23.45 Yerli Dizi Gülizar - Tekrar
01.45 Sinema Ölümcül Fırtına - Stormageddon
04.00 Yerli Dizi Küçük Ağa
06.45 Kanal D Çocuk Kulübü

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