Beyaz Show bu akşam var mı? Beyaz Show iptal mi oldu? İşte 2 Mart Cuma Kanal D yayın akışı

Beyaz Show yeni bölümü bu akşam var mı merak ediliyordu. Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve Beyazıt Öztürk'ün sunduğu eğlence programı Beyaz Show yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmış ve konukları belirlenmişti. Fakat Hatay - Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri sonrasında Beyaz Show'un bu akşamki yeni bölümünün iptal edildiği açıklandı. Kanal D yayın akışına bakan izleyiciler de Beyaz Show yerine Yerli Dizi Gülizar'ın tekrar bölümünün yayınlanacağını gördüler. İşte Beyazıt Öztürk tarafından yapılan açıklama;
"Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak; yeni bölümü ile 9 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacaktır.
Şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz."
Hatay-Hassa bölgesinden gelen şehit haberleri nedeniyle Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak; yeni bölümü ile 9 Mart Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacaktır.— Beyaz Show (@beyazshow) 2 Mart 2018
Şehitlerimize rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.
BEYAZ SHOW YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLERDİ?
Beyazıt Öztürk tarafından sunulan Beyaz Show'un iptal edilen yeni bölüm konukları "Ailecek Şaşkınız" adlı yerli filmin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemşir ve Saadet Işıl Aksoy idi.
02 MART CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
06.45 Haber Programı Kanal D ile Günaydın Türkiye – Canlı
09.15 Yerli Dizi Hıçkırık-tekrar
10.30 Magazin Magazin D - Canlı
12.45 Reality Sosyetik Ev Kadınları – Yeni Bölüm
14.45 Yerli Dizi Hıçkırık – Yeni Bölüm
16.00 Yerli Dizi Arka Sokaklar - tekrar
18.45 Haber Ahmet Hakan’la Kanal D Haber
20.00 Yerli Dizi ARKA SOKAKLAR – YENİ BÖLÜM
23.45 Yerli Dizi Gülizar - Tekrar
01.45 Sinema Ölümcül Fırtına - Stormageddon
04.00 Yerli Dizi Küçük Ağa
06.45 Kanal D Çocuk Kulübü
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