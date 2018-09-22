MAGAZİN

Beyazıt Öztürk 12 kilo verdi! İşte son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapacak olan Beyazıt Öztürk önceki gün Levent'te bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı. Öztürk'ün verdiği kilolar gözlerden kaçmadı.

Beyazıt Öztürk 12 kilo verdi! İşte son hali

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk önceki gün Levent’te yer alan bir AVM’de görüntülendi. AVM içerisinde yer alan birçok mağazaya girip alışveriş yapan Öztürk, kapıda kendisini bekleyen muhabirleri görünce, “Arkadaşlar işim uzun ben sizi daha fazla bekletmeyeyim” diyerek, koridora çıkıp poz verdi.

“12 KİLO VERDİM”

Muhabirlerle ayak üsttü sohbet eden komedyen Beyazıt Öztürk, “Zayıfladınız mı?” sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Yediklerime dikkat ettim, spor yaptım. 2.5 ayda 12 kilo verdim”


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