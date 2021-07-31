Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan yeni proje

Beyazıt Öztürk tekrar ekranlara döneceğini söyleyerek, “Eylül-Ekim gibi ekranlara döneceğim. O Ses Türkiye olacak. Birkaç değişiklik olacak. Asıl bombamız Ekim ayında olacak” ifadelerini kullandı.

"SOHBET PROGRAMI YAPACAĞIZ"

Büyükak, Öztürk’le yapacağı program hakkında bilgi verdi. Büyükak, “Beyazıt ağabey ile 1 yıldır bir program üzerine konuşuyorduk. Şimdi güzel bir fikir oluştu kafamızda. Ekim ayı gibi bir şeyler yapma ihtimalimiz var. Bir sohbet programı” dedi.

Öte yandan 28 Haziran’da oğlu Aslan Oktay’ı kucağına alan İbrahim Büyükak, yaşadığı mutluluğu da paylaştı. Ünlü komedyenin hastane odasında oğlunu kucağına alıp çektirdiği poz çok konuşulmuştu.

