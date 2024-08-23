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  4. 'Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti' denmişti! Peker Açıkalın kamera karşısında yanıt verdi! Son haliyle gündem oldu

'Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti' denmişti! Peker Açıkalın kamera karşısında yanıt verdi! Son haliyle gündem oldu

23.08.2024 12:56
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.08.2024 12:56
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Yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı 'Gaffur Aksoy' karakteri ile hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın 'beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Açıkalın, doktoru ile kamera karşısına geçerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MYNET-Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi birçok başarılı projede yer alan ve uzun zamandır ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu iddiaların ardından ünlü oyuncunun eşi Çilem Açıkalın açıklama yapmış ve "Eşim 4 ay önce ameliyat olduğunu. Gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın" demişti.

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GÜNLER SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi. Doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçen ünlü oyuncu; "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" dedi.

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Oyuncunun doktoru da; "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" ifadelerini kullandı.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun bu videosu kısa sürede gündem oldu. Peker Açıkalın'ın son haline; 'çok geçmiş olsun', 'sanki konuşmakta zorlanıyor', 'acil şifalar diliyorum', 'daha sağlıklı günleriniz olacak inşallah' gibi yorumlar yapıldı.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

Peker Açıkalın, 1 Mart 1963 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul Florya'da geçen Açıkalın, 3 çocuklu bir ailede büyüdü.

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İlkokul çağlarından beri sanata ve oyunculuğa ilgi duyan Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Daha sonra büyük ustalarla çalışma imkanı buldu. Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yaptı.

Peker Açıkalın, ilk kez 1982 yılında 'Kim Bunlar?' adlı televizyon programı ile ekranlarda yerini aldı. Kısa zamanda seyircinin günlünü kazanan yetenekli oyuncu Çiçek Taksi, Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Mert ile Gert ve Yahşi Cazibe dizilerinde canlandırdığı rollerle hafızalara kazındı.

Akalın, hayat verdiği her karakteri seyirciye sevdirerek oyunculuk kariyerini ödüllerle de taçlandırdı. 2003 yılında Kolay Para adlı filmde canlandırdığı Ender karakteriyle 8. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 2007 yılında ise başarılarına 34. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Ödülünü ekledi.

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