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Beyin pili ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Beyin pili ameliyatı kaç saat sürer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.11.2024 19:32
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İnsan vücudunda yer alan çeşitli organlar, çeşitli nedenlere bağlı olarak işlevlerini yerine getiremez hale gelirlerse dışarıdan bazı müdahalelerde bulunulması gerekir. Bunun için de erken tanı son derece önemlidir. Belirtiler halinde alanında uzman bir doktora gidilmelidir.

Beyin pili ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Beyin pili ameliyatı kaç saat sürer?

Vücutta istemsizce hareketliliğe, hareket bozukluklarına yol açan parkinson hastalığı, epilepsi ya da farklı nörolojik hastalıkların belirtilerini en aza indirgemeye yönelik beyin pili tedavisi uygulanır. Tıptaki adı ile beyin stimilasyonudur ve beyinde hareketlerden sorumlu olan kısımları uyararak harekete geçirmeyi amaçlar.

Beyin pili ameliyatı nedir?

Beyin pili parkinson, epilepsi gibi vücutta kontrol dışı hareketlenmeler olmasına neden olan hastalıklara karşı yapılan bir ameliyattır. Bu ameliyat ile beyinde hareketten sorumlu olan bölgeler elektriksel uyarılarla harekete geçer ve titreme, kas sertliği ya da hareketlerdeki yavaşlık gibi belirtilerin azaltılması hedeflenir.

Hastaların hayat standartlarını yükseltmeye ve çeşitli hastalıklardan kaynaklı nörolojik etkileri en aza indirmeye yönelik olan beyin pili ameliyatı, bu hastalıklar nedeni ile yürümekten konuşmaya çeşitli günlük aktivitelerini yerine getiremez hale gelen hastalara uygulanır. Şu durumlar kontrol dışı hareketlere yol açabilir:

  • Parkinson
  • Distoni
  • Tremor
  • Epilepsi
  • Huntington

Beyin pili ameliyatı nasıl yapılır?

Beyin pili ameliyatı vücutta istemsiz bir şekilde yaşana hareketlenmelere yol açan çeşitli hastalıklara karşı beynin hareketten sorumlu bölgelerini uyarmaya yönelik yapılan bir tedavi yöntemidir.

Cerrahi müdahale ile uygulanarak beyindeki hastalığın etkilediği bölgeye elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrotlara bağlı olan pil ile sistem çalışır. Pil, göğüs bölgesindeki derinin alt kısmına yerleştirilir.

Beynin orta bölümünde bulunan beyin çekirdeklerine hassas bir yöntem ile ince kablolar yerleştirilir. Göğüs altına yerleştirilen pil ile elektriksel uyarı verilir. Bu sayede de hastalık etkisiyle hareketleri bozan sinir hücreleri düzene sokulur.

Beyin pili ameliyatı kaç saat sürer?

Bazı riskleri bulunan ve herkes için uygun olmayan beyin pili ameliyatı sonrası hasta doktorun uygun gördüğü süreçte ve şekilde işine ya da sosyal yaşamına geri dönebilir. Günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen sağlıklı bir birey olarak yaşamaya devam edebilir. Şu yan etkilerin görülme olasılığı vardır:

  • Kanama riski
  • Enfeksiyon gelişimi
  • Alerjik reaksiyon
  • Solunum sorunları
  • Depresyon
  • Görme sorunları
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Anahtar Kelimeler:
Beyin sağlık
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